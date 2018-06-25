腦膜瘤症狀千變萬化　頭痛視力模糊盡快就醫

腦腫瘤的症狀差異性很大，每位病患表現出的症狀都不一樣，主要與腦腫瘤的大小、位置和生長速度有關，所以腦腫瘤患者常由神經內科，眼科，耳鼻喉科醫師診斷出來，再轉至神經外科接受後續治療。
屏東醫院神經外科發現一位52歲男性案例，因為雙眼視力模糊，無法看清書報上的文字，至眼科求診，經眼科醫師檢查後疑是腦部病變所引起，就在電腦斷層上發現有一顆顱底腫瘤，再接受更高階的磁振造影掃描結果為嗅溝腦膜瘤，最大直徑為6.5公分，且已嚴重壓迫視神經，經轉至神經外科後安排手術切除腫瘤，目前已可看書報及看手機，仍在門診追蹤中。
▲神經外科主治醫師張家茂指出，腦腫瘤案例發生之症狀都不一樣，大都發生於中老年人。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）
神經外科主治醫師張家茂表示，腦膜瘤是一種最常見的腦部原發性腫瘤，案例發生之症狀都不一樣，包括頭痛，尤其是活動後更加劇、常在清晨發生的頭痛，及越來越頻繁、程度越來越嚴重的頭痛，以及癲癇、個性的改變、無法解釋的噁心或嘔吐、昏睡、記憶缺損、語言能力減退、平衡感退化、視力減損、聽力減損、嗅覺喪失、複視、單側肢體無力，民眾如果有上述症狀，應盡快就醫。
張家茂指出，不論良性或惡性腦膜瘤，治療大多都是以開刀為主，輔以放射線治療或化學治療，當然，任何手術都有風險，遑論是腦部手術，只要和醫師配合且充分溝通，一定能得到對病患最好的治療；不論良性或惡性腦膜瘤，切除後都有可能會復發，須配合醫師追蹤治療。