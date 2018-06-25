腦膜瘤症狀千變萬化　頭痛視力模糊盡快就醫

腦腫瘤的症狀差異性很大，每位病患表現出的症狀都不一樣，主要與腦腫瘤的大小、位置和生長速度有關，所以腦腫瘤患者常由神經內科，眼科，耳鼻喉科醫師診斷出來，再轉至神經外科接受後續治療。

屏東醫院神經外科發現一位52歲男性案例，因為雙眼視力模糊，無法看清書報上的文字，至眼科求診，經眼科醫師檢查後疑是腦部病變所引起，就在電腦斷層上發現有一顆顱底腫瘤，再接受更高階的磁振造影掃描結果為嗅溝腦膜瘤，最大直徑為6.5公分，且已嚴重壓迫視神經，經轉至神經外科後安排手術切除腫瘤，目前已可看書報及看手機，仍在門診追蹤中。