教孩子安全上網 教部提醒謹記STAP步驟

（中央社記者許秩維台北25日電）暑假期間，學生上網時間可能大幅增加，教育部建議家長參考「STAP」4個步驟，提醒孩子上傳圖文或影音時多思考，有疑慮時先討論，助孩子學習安全上網。

教育部今天發布新聞稿表示，在網路觀看影片或拍攝影片上傳到網路，許多學生已經習以為常，加上網路直播平台近幾年如雨後春筍般地成立，鑒於暑假將至，教育部提醒家長應該多關心孩子們網路使用的情況，並教導孩子正確地使用網路及培養應具備的資訊素養。

如果要教導學生安全上網，教育部建議家長參考「STAP」4個步驟，提醒孩子上傳文字、圖片或影音作品前先停一下（stop）；想想（think）要上傳的內容是否會傷害自己或他人，甚至是觸法；對網路上的資訊或自己想發表的內容如有疑慮，可以先和師長討論（ask）；最後再決定是否將文字、圖片或影音作品上傳網路（post）。