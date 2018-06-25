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教孩子安全上網 教部提醒謹記STAP步驟

中央社2018/06/25 14:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北25日電）暑假期間，學生上網時間可能大幅增加，教育部建議家長參考「STAP」4個步驟，提醒孩子上傳圖文或影音時多思考，有疑慮時先討論，助孩子學習安全上網。

教育部今天發布新聞稿表示，在網路觀看影片或拍攝影片上傳到網路，許多學生已經習以為常，加上網路直播平台近幾年如雨後春筍般地成立，鑒於暑假將至，教育部提醒家長應該多關心孩子們網路使用的情況，並教導孩子正確地使用網路及培養應具備的資訊素養。

如果要教導學生安全上網，教育部建議家長參考「STAP」4個步驟，提醒孩子上傳文字、圖片或影音作品前先停一下（stop）；想想（think）要上傳的內容是否會傷害自己或他人，甚至是觸法；對網路上的資訊或自己想發表的內容如有疑慮，可以先和師長討論（ask）；最後再決定是否將文字、圖片或影音作品上傳網路（post）。

教育部指出，現今網路影音盛行，學生常用影音軟體工具錄製影片，或透過直播來展現自我，呼籲家長應教導孩子瞭解網路平台的設定、條款與規範，留意個人隱私，也不侵犯他人隱私，並注意個人言論，多用同理心去思考，而網路世界與現實世界一樣，都需要為自己的行為負責。

教育部也提醒家長，在暑假期間多關心孩子的作息，利用假期多陪陪孩子，藉由陪伴瞭解孩子的網路世界，隨時提醒孩子安全上網的注意事項，才能避免不當的網路使用行為發生。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070625

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