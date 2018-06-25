開始打仗！　侯友宜為新北29區競選總部主要幹部授證

侯友宜親頒29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部的聘書，許多淡出政壇的地方仕紳，也難得齊聚一堂；各區主要競選幹部包括立委林德福、羅明才、李鴻鈞、前副縣長蔡家福，及各區前、現任農會幹部與地方民代仕紳，另新北市議會議長蔣根煌、市議員林國春、王建章出席相挺。

國民黨新北市長侯友宜今（25）日前往國民黨新北市黨部，參加新北市29區競選總部主要幹部的授證；侯友宜強調，「他是光明磊落的漢子，有本事衝著侯友宜來！」選舉是要選一個有價值、正派、能為市民做事的人，不是要選「烏魯木齊」的人。

▲侯友宜親頒29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部的聘書，大家還一起在台上高呼當選。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.25）

侯友宜競總總幹事林鴻池表示，今天29區競選幹部齊聚一堂，代表侯友宜參選新北市長正式的起跑，侯友宜是第一次參選，是政治與選舉的素人，也無競選班底，「但29區競選幹部就是最核心、最可靠的團隊！」蔣根煌認為，侯友宜這7年多來在市府對教育、建設都做很多，希望大家支持侯友宜、讓市政「無縫接軌」。

侯友宜說，他不怕任何的挑戰，「他是經過生命的淬煉、見過地獄的人，好幾次沒死去的人，難道別人說幾句話、噴一些口水，給他抹黑，他就會退縮、害怕、徬徨、惶恐？」因此，他希望集合眾人正向的力量向前走，創造市民想要的東西，不是抹黑、負面、批評拉低對手，才能成就自己。

侯友宜認為，民進黨中央執政這2年多來，沒辦法贏得民眾的信任，因此一定舉全黨、全國的資源，打垮新北市、打擊侯友宜這個重中之重的首要目標，他會扛起所有責任，請各位做他的後盾」；「起風的時候，我們團隊正式成立開始打仗」，要光榮贏得這次選戰，保住新北、議員過半，他才能好好的執政。