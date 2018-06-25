NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈秦良丰轉三總醫治　秦父煎熬轉喜悅被嫌容貌無神　韓瑜心酸：習慣了台灣大寬頻500M上網$799
地方

開始打仗！　侯友宜為新北29區競選總部主要幹部授證

記者陳志仁／新北報導2018/06/25 14:20
▲侯友宜認為，民進黨中央執政這2年多來，沒辦法贏得民眾的信任，因此一定舉全黨、全國的資源，打垮新北市、打擊侯友宜這個重中之重的首要目標。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.25）
▲侯友宜認為，民進黨中央執政這2年多來，沒辦法贏得民眾的信任，因此一定舉全黨、全國的資源，打垮新北市、打擊侯友宜這個重中之重的首要目標。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.25）

國民黨新北市長侯友宜今（25）日前往國民黨新北市黨部，參加新北市29區競選總部主要幹部的授證；侯友宜強調，「他是光明磊落的漢子，有本事衝著侯友宜來！」選舉是要選一個有價值、正派、能為市民做事的人，不是要選「烏魯木齊」的人。

侯友宜親頒29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部的聘書，許多淡出政壇的地方仕紳，也難得齊聚一堂；各區主要競選幹部包括立委林德福、羅明才、李鴻鈞、前副縣長蔡家福，及各區前、現任農會幹部與地方民代仕紳，另新北市議會議長蔣根煌、市議員林國春、王建章出席相挺。

▲侯友宜親頒29區主任委員、顧問團長、後援會長、總幹事等主要幹部的聘書，大家還一起在台上高呼當選。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.25）

侯友宜競總總幹事林鴻池表示，今天29區競選幹部齊聚一堂，代表侯友宜參選新北市長正式的起跑，侯友宜是第一次參選，是政治與選舉的素人，也無競選班底，「但29區競選幹部就是最核心、最可靠的團隊！」蔣根煌認為，侯友宜這7年多來在市府對教育、建設都做很多，希望大家支持侯友宜、讓市政「無縫接軌」。

侯友宜說，他不怕任何的挑戰，「他是經過生命的淬煉、見過地獄的人，好幾次沒死去的人，難道別人說幾句話、噴一些口水，給他抹黑，他就會退縮、害怕、徬徨、惶恐？」因此，他希望集合眾人正向的力量向前走，創造市民想要的東西，不是抹黑、負面、批評拉低對手，才能成就自己。

侯友宜認為，民進黨中央執政這2年多來，沒辦法贏得民眾的信任，因此一定舉全黨、全國的資源，打垮新北市、打擊侯友宜這個重中之重的首要目標，他會扛起所有責任，請各位做他的後盾」；「起風的時候，我們團隊正式成立開始打仗」，要光榮贏得這次選戰，保住新北、議員過半，他才能好好的執政。

關鍵字侯友宜林鴻池蔣根煌烏魯木齊
腦膜瘤千變萬化　屏醫呼籲提高警覺

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan