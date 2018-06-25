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中央社

中國專家看川普：殘忍的戰略家

中央社2018/06/25 14:12
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京25日電）美國總統川普對中國祭出的連串經貿手段讓北京當局疲於應付，大陸專家說，川普是個「殘忍的戰略家和精明的戰術家」。也有學者預測，川普任內貿易戰可能成為一種常態。

北京知名國際問題專家、中國人民大學學者時殷弘分析，中美貿易爭端的根源是大國之爭和制度之爭，對於崛起的中國，川普政府和歷任政府的基本心態並沒有太多不同，「只是以前的政府比較有禮貌」。

他說：「特朗普（川普）是個殘忍的戰略家和精明的戰術家，階段性地集中在一個戰役，然後集中在又一個戰役，施加空前程度壓力，空前程度威脅，間或又給你小甜棗吃。」

時殷弘指出，包括北韓問題和貿易問題，川普都是如此對待中國，「一輪又一輪，以後還有呢」。

時殷弘進一步分析，世界經貿規則的變遷一向是由所謂輿論來準備的，主要是各國政府輿論和經濟界輿論。各國對中國在經貿上有一些批評，「除了『中國製造2025』不能、也不可能有重大變動外」，對各國輿論所批評的情況，中國都需要謀求改善。

他認為說：「現在必須在對美經貿問題上做出一些讓步，要不過不去。更重要的是，這些讓步做得好，貫徹得妥當，會大有利於中國自己的高質量發展。」

中國人民大學財金學院副院長趙錫軍則分析，川普發動貿易戰主要還是為了他個人的政治利益，藉由貿易戰為美國許多傳統產業爭取利益，而這些行業幫助他當選總統，因此川普不太可能考慮改變貿易戰的手段。

他表示，除了中國，川普發動的貿易戰火也掃向其他國家，「但是中國現在面臨的壓力是最大的」，中國在貿易戰上是被動的因應。

趙錫軍說，川普執政下，貿易戰越來越可能成為常態，除非各國拋開美國另外達成一個新的規則，否則在現有框架下，「都會被美國牽著鼻子走」。

不過，他也指出：「現在看起來，大家都在等，這些國家可能覺得自己可以和美國妥協，就不願意跟中國或其他國家聯合起來應對美國的壓力。」（編輯：林克倫）1070625

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