〈人行降準〉貿易戰擔憂壟罩 人民幣兌美元滑落至5個

中國人民銀行 24 日宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 %，將向市場釋放人民幣 7000 億的資金，但在貿易戰影響經濟下，人民幣兌美元在週一 (25 日) 下滑至 5 個月以來的低點，抵銷今年兌美元的漲勢，美元兌離岸人民幣上揚 0.56% 報 6.5468。

美元兌離岸人民幣走勢 (資料來源: investing.com)

在美國聯準會 (Fed) 再度升息，以及中美間的貿易緊張局勢升溫之下，為防止經濟成長減緩，人行進行今年以來的第三次定向降準，華泰證券首席宏觀研究員李超預測，今年人行將再降準 1 至 2 次。

此外，為了捍衛智慧財產權，川普政府決定將限制中國對美國公司的投資，限制產業包含航太和機器人等，美國財政部將在本週公佈具體的限制規範。