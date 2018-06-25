全新搶吃蘋果3D感測 法人：營運低潮已經過去

（中央社記者吳家豪台北25日電）全新光電科技公司可望打入蘋果3D感測供應鏈，法人說，全新在走過2016年、2017年的營運低潮之後，預期今年獲利將有明顯的成長。

法人說，全新今年第1季光通訊產品營收占比拉升至約25%，毛利率同步走高，也抵銷了iPhone X銷售不佳的影響，第2季初期光通訊需求仍屬強勁，但受中興事件影響略有走弱。

法人表示，全新VCSEL產品持續認證中，認證樣式持續增加，全新也已備妥8台MOCVD（有機金屬化學氣相沉積）機台給VCSEL產品，未來不只有消費型的VCSEL產品，利基型、高毛利的25G VCSEL產品更是另一重點；全新希望在2018年後，光通訊產品占營收比重能夠站穩20%。