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中央社

全新搶吃蘋果3D感測 法人：營運低潮已經過去

中央社2018/06/25 14:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北25日電）全新光電科技公司可望打入蘋果3D感測供應鏈，法人說，全新在走過2016年、2017年的營運低潮之後，預期今年獲利將有明顯的成長。

法人說，全新今年第1季光通訊產品營收占比拉升至約25%，毛利率同步走高，也抵銷了iPhone X銷售不佳的影響，第2季初期光通訊需求仍屬強勁，但受中興事件影響略有走弱。

法人表示，全新VCSEL產品持續認證中，認證樣式持續增加，全新也已備妥8台MOCVD（有機金屬化學氣相沉積）機台給VCSEL產品，未來不只有消費型的VCSEL產品，利基型、高毛利的25G VCSEL產品更是另一重點；全新希望在2018年後，光通訊產品占營收比重能夠站穩20%。

外資最新報告指出，全新的成長動能來自兩大領域：第一是應用於臉部辨識的3D感測技術，主要由蘋果公司（Apple）等智慧型手機帶動成長，預期3D感測的關鍵材料VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）占全新營收比重將從2018年2%，提高到2020年29%。

第二個成長動能來自光通訊，全新今年第1季光通訊營收年增約50%，預期全年將成長84%，且隨著5G網路擴展，光通訊產品占全新營收比重推估將從2017年14%提高到2020年22%。

報告並指出，全新走過2016年、2017年的營運低潮，預估2018年到2020年獲利的年複合成長率將達45%，股東權益報酬率將從2012年到2017年介於13%到17%，增加到2020年33%。（編輯：陸倩瑤）1070625

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