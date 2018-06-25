高市府為何做代位求償　讓災民請求權早日實現

針對日前民眾對於代位求償機制之誤解，高雄市政府法制局再次說明103年八一石化氣爆發生後，高雄市政府有鑑於921地震東星大樓受災戶歷經約10年才獲得法院判賠等曠日費時情況，啟動前所未有的代位求償（債權讓與）機制，使災民可以立即獲得百分之百的損害填補，早日脫離訴訟之苦，儘速回復正常生活。

高雄市政府法制局局長陳月端說，以目前氣爆民事一審判決結果來舉例，假設災民因氣爆受有100元的損害，市府早在災民做讓與債權前，就先發給災民超過100元的救助金，後續再循法院判決向相關肇事者求償，依一審判決後，市府可以向相關肇事者索賠60元。至於短缺的40元，只是高市府無法向相關肇事者索賠的，所以該40元與災民完全無關；但如果災民選擇自己提告，則必須先花錢請律師、繳裁判費，等待漫長的訴訟期間，才可能拿到100元的賠償金。