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高市府為何做代位求償　讓災民請求權早日實現

記者方宣喻／高雄報導2018/06/25 15:13
▲日前高市府法制局局長陳月端就代位求償說明。（圖／NOWnews資料照）
▲日前高市府法制局局長陳月端就代位求償說明。（圖／NOWnews資料照）

針對日前民眾對於代位求償機制之誤解，高雄市政府法制局再次說明103年八一石化氣爆發生後，高雄市政府有鑑於921地震東星大樓受災戶歷經約10年才獲得法院判賠等曠日費時情況，啟動前所未有的代位求償（債權讓與）機制，使災民可以立即獲得百分之百的損害填補，早日脫離訴訟之苦，儘速回復正常生活。

高雄市政府法制局局長陳月端說，以目前氣爆民事一審判決結果來舉例，假設災民因氣爆受有100元的損害，市府早在災民做讓與債權前，就先發給災民超過100元的救助金，後續再循法院判決向相關肇事者求償，依一審判決後，市府可以向相關肇事者索賠60元。至於短缺的40元，只是高市府無法向相關肇事者索賠的，所以該40元與災民完全無關；但如果災民選擇自己提告，則必須先花錢請律師、繳裁判費，等待漫長的訴訟期間，才可能拿到100元的賠償金。

至於網路流傳的「市府詐騙災民」不實言論，是有意誤導災民。如果是詐騙，是指沒有先給災民任何錢，就要求災民債權讓與；但是實際上，高雄市政府執行的債權讓與，是先給災民完整的救助金（甚至是超過），讓災民先實現債權，且法院如果多判的會歸還災民，因此高市府並沒有所謂詐騙債權的問題。

最後，高雄市政府強調仍然會替災民爭取更多權益持續上訴，後續審判結果也會堅守「多退少不補」原則，如法院判賠較多，會補給災民賠償金，如判賠較少，也不會向災民追討，請災民不用擔心。

關鍵字代位求償請求權氣爆法制局
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