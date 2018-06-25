NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈秦良丰轉三總醫治　秦父煎熬轉喜悅被嫌容貌無神　韓瑜心酸：習慣了台灣大寬頻500M上網$799
中央社

台積電貼息 台股收盤重挫112.82點

中央社2018/06/25 14:24
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張建中台北25日電）晶圓代工廠台積電除息股價收跌新台幣1.5元，呈現貼息走勢，加上美國與中國大陸貿易緊張情勢持續升溫，台股開低走低，終場重挫112.82點，失守10800點關卡。

加權指數今天收在10786.46點，跌112.82點，跌幅1.04%，成交值1238.89億元。

彭博報導，美國財政部正考慮援引一項緊急法律，加強審查中國在美投資敏感技術。市場憂心，美中貿易戰恐進一步升溫。

市場預期，美中貿易戰恐影響下半年部分高階智慧手機訂單遞延，將連帶影響台積電第3季旺季效應。外資也憂心，第3季挖礦需求恐將趨緩。

受第3季營運出現雜音影響，台積電今天除息股價開平高震盪走低，終場收在218元，跌1.5元，跌幅約0.68%，除息行情失靈，呈現貼息走勢。

除台積電外，南亞科與聯發科股價也同步走跌，半導體類股指數大跌3.25%，為電子股中表現最弱的族群。

股王大立光股價表現則相對強勁，收在4440元，大漲70元，國巨等被動元件族群也有不錯表現，其中，國巨收在949元，漲7元；不過，整體電子類股指數大跌1.83%。

傳統產業股同樣是漲跌互見，塑膠與紡織類股同步攀高，類股指數分別收漲0.38%與0.64%；水泥與食品類股表現則相對弱勢，分別走跌0.82%和0.04%，鋼鐵與汽車類股指數更重挫逾1%。

分析師王兆立表示，台股短期將呈區間震盪整理走勢，只是美國與中國大陸貿易情勢發展將持續牽動台股後市，值得追蹤觀察。（編輯：楊玫寧）1070625

全新搶吃蘋果3D感測 法人...議員參選人響應環保 揪團...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan