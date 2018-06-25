台積電貼息 台股收盤重挫112.82點

彭博報導，美國財政部正考慮援引一項緊急法律，加強審查中國在美投資敏感技術。市場憂心，美中貿易戰恐進一步升溫。

受第3季營運出現雜音影響，台積電今天除息股價開平高震盪走低，終場收在218元，跌1.5元，跌幅約0.68%，除息行情失靈，呈現貼息走勢。

除台積電外，南亞科與聯發科股價也同步走跌，半導體類股指數大跌3.25%，為電子股中表現最弱的族群。

股王大立光股價表現則相對強勁，收在4440元，大漲70元，國巨等被動元件族群也有不錯表現，其中，國巨收在949元，漲7元；不過，整體電子類股指數大跌1.83%。

傳統產業股同樣是漲跌互見，塑膠與紡織類股同步攀高，類股指數分別收漲0.38%與0.64%；水泥與食品類股表現則相對弱勢，分別走跌0.82%和0.04%，鋼鐵與汽車類股指數更重挫逾1%。

分析師王兆立表示，台股短期將呈區間震盪整理走勢，只是美國與中國大陸貿易情勢發展將持續牽動台股後市，值得追蹤觀察。（編輯：楊玫寧）1070625