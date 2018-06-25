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中央社

永春陂濕地公園二期動土 提供多樣生態

中央社2018/06/25 14:29
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲今天說，永春陂濕地公園落成後，將具有生態及滯洪功能，也可減少都市熱島效應。他並請工務局長彭振聲負責統籌各局處，納入四獸山登山步道進行整體規劃。

柯文哲上午出席「永春陂濕地公園」設施營造及改善工程（第二期）動土典禮，致詞時表示，永春陂所在位置早年曾是一座埤塘，後來慢慢淤積，曾是一片稻田，也曾是軍營，當軍隊撤離後，便成為一片閒置空地。

他說，曾想說要在這片空地上興建公共住宅，因專家、學者都持反對態度，後來決定興建濕地公園，不過，最困難的不是工程費，而是購置土地的費用，「一開始看，買這塊地要6億多，大家就不講話」。

不過，「人家講說柯文哲很節儉，3年半可以還債520億」，他說，這代表對台北市政府而言，是一種很大的自信，能夠落實。他也表示，因永春陂濕地公園在四獸山腳下，他請彭振聲統籌各局處，統一規劃，屆時也會拜訪各里長，聆聽意見。

永春陂濕地公園興建面積約3.9公頃，預計民國108年10月完工，將提供大面積的多樣化生物棲地，減緩降雨對都市排水系統的負荷，同時透過綠地生態營造，每年約可吸收57噸二氧化碳，減少都市熱島效應。

公園共分為人為活動區、緩衝區及生態復育區，人為活動區為主要的活動場域，生態復育區作為縫合、修復四獸山生態的區域，緩衝區位於兩者之間，可提供環境教育場所。（編輯：張銘坤）1070625

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