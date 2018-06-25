永春陂濕地公園二期動土 提供多樣生態

（中央社記者梁珮綺台北25日電）台北市長柯文哲今天說，永春陂濕地公園落成後，將具有生態及滯洪功能，也可減少都市熱島效應。他並請工務局長彭振聲負責統籌各局處，納入四獸山登山步道進行整體規劃。

柯文哲上午出席「永春陂濕地公園」設施營造及改善工程（第二期）動土典禮，致詞時表示，永春陂所在位置早年曾是一座埤塘，後來慢慢淤積，曾是一片稻田，也曾是軍營，當軍隊撤離後，便成為一片閒置空地。

他說，曾想說要在這片空地上興建公共住宅，因專家、學者都持反對態度，後來決定興建濕地公園，不過，最困難的不是工程費，而是購置土地的費用，「一開始看，買這塊地要6億多，大家就不講話」。