議員參選人響應環保 揪團買不鏽鋼吸管

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）吸管議題引發熱議，「該怎麼喝珍珠奶茶」也成熱門話題，新竹市議員陳治雄、議員參選人黃文政，共同發起不鏽鋼吸管團購服務，除解決喝珍奶問題，也鼓勵民眾響應環保。

新竹市議員陳治雄和新竹市綠水里里長黃文政共同發起「化整為零」不鏽鋼吸管團購服務，讓民眾不用辛苦自己揪團，到他們服務處就可用團購優惠價取得環保吸管。

環保署6月11日前正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。