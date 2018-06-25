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中央社

議員參選人響應環保 揪團買不鏽鋼吸管

中央社2018/06/25 14:26
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）吸管議題引發熱議，「該怎麼喝珍珠奶茶」也成熱門話題，新竹市議員陳治雄、議員參選人黃文政，共同發起不鏽鋼吸管團購服務，除解決喝珍奶問題，也鼓勵民眾響應環保。

新竹市議員陳治雄和新竹市綠水里里長黃文政共同發起「化整為零」不鏽鋼吸管團購服務，讓民眾不用辛苦自己揪團，到他們服務處就可用團購優惠價取得環保吸管。

環保署6月11日前正式預告限用一次性塑膠吸管的政策草案，明訂自2019年7月起，包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管。

新竹市議員陳治雄表示，這項預告引發民眾熱議「那要怎麼喝珍奶」，有環保署官員曾說「用湯匙」，更有民眾戲謔說「用蛋捲」，他認為可以重覆使用的環保吸管，會是理想的解決辦法。

陳治雄說，市面上已有很多環保吸管產品，可取代塑膠吸管，但許多民眾認為價格偏高，降低購買意願，因此發起團購，用較低價格向廠商大批訂購，再用原價提供給有需要的民眾。

黃文政表示，他常和社區環保志工隊外出服務，總會發現不少塑膠垃圾，尤其常在新聞、網路上看到海洋生物誤食，引響環境與生態，若想為地球盡一分心力，應從降低塑膠用品使用量做起。

黃文政說，這次團購的環保吸管組，內含粗吸管、直吸管與彎吸管，還有清洗刷一支，目前已先向廠商購買200組，只買一組也能享有團購優惠價，第一波團購服務時間到7月31日，若民眾持續響應，將再視情況延長，邀民眾用實際行動響應環保。（編輯：方沛清）1070625

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