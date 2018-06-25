NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈日本球迷撿垃圾被狂讚　陸媒吃味KD要來了　7月10日第4度訪台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

崗山之眼夜拍夯 　30日起週六、日延長開放時間

記者許高祥／高雄報導2018/06/25 19:27
▲崗山之眼園區6月30日起，延長開放時間至晚上7點。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.25）
▲崗山之眼園區6月30日起，延長開放時間至晚上7點。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.25）

高市崗山之眼園區於昨(24)晚辦理首場大型音樂展演，主辦單位高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼天空廊道不僅造型特殊能欣賞大高雄風景之外，園區的無障礙設施完善，餐飲選擇多元，還有各式在地及文創商品供遊客挑選，自二月初開放至今已吸引44萬人次來訪，因應夏季日照時間較長，特別自6月30日起至8月26日止之周六日，延長廊道開放時間至晚上7點，配合園區餐飲服務時間一併延長，歡迎民眾來看夕陽賞美景，度過愜意浪漫的夏日週末夜。

▲崗山之眼園區昨晚辦理首場大型音樂展演。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.25）

曾姿雯也特別介紹附近景點，包括全台唯一的皮影戲館、有超過兩萬件歷史文物展示的空軍軍史館、可以看見軍機的航空教育展示館、能體驗滷味製作過程的台灣滷味博物館、志斌豆瓣醬故事館、代表岡山傳統產業的台灣螺絲博物館等，都是很適合親子共遊的寓教於樂景點，騎自行車暢遊阿公店水庫也是很好的遊程；遊客也可以順遊田寮冷泉、月世界等戶外景點，更別忘了品嘗在地好口味的羊肉及土雞料理，最後到崗山之眼或大岡山的景觀餐廳泡茶喝咖啡。
 
曾姿雯說，高雄的暑假活動滿滿，許多旅宿業者都推出優惠方案，本周六愛河將舉辦首次的水上情歌大賽，壽山動物園和崗山之眼天空廊道也將從本周末開始延長開放，蓮池潭和愛河還有水上活動可以體驗，歡迎全國各地民眾來高雄歡樂一夏。 

關鍵字崗山之眼夕陽阿公店水庫
八德地政復興衛生所　獲政府服務獎文大宿舍爭議　侯：做事問心無愧

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan