崗山之眼夜拍夯 　30日起週六、日延長開放時間

高市崗山之眼園區於昨(24)晚辦理首場大型音樂展演，主辦單位高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，崗山之眼天空廊道不僅造型特殊能欣賞大高雄風景之外，園區的無障礙設施完善，餐飲選擇多元，還有各式在地及文創商品供遊客挑選，自二月初開放至今已吸引44萬人次來訪，因應夏季日照時間較長，特別自6月30日起至8月26日止之周六日，延長廊道開放時間至晚上7點，配合園區餐飲服務時間一併延長，歡迎民眾來看夕陽賞美景，度過愜意浪漫的夏日週末夜。 ▲崗山之眼園區昨晚辦理首場大型音樂展演。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.25）

曾姿雯也特別介紹附近景點，包括全台唯一的皮影戲館、有超過兩萬件歷史文物展示的空軍軍史館、可以看見軍機的航空教育展示館、能體驗滷味製作過程的台灣滷味博物館、志斌豆瓣醬故事館、代表岡山傳統產業的台灣螺絲博物館等，都是很適合親子共遊的寓教於樂景點，騎自行車暢遊阿公店水庫也是很好的遊程；遊客也可以順遊田寮冷泉、月世界等戶外景點，更別忘了品嘗在地好口味的羊肉及土雞料理，最後到崗山之眼或大岡山的景觀餐廳泡茶喝咖啡。



曾姿雯說，高雄的暑假活動滿滿，許多旅宿業者都推出優惠方案，本周六愛河將舉辦首次的水上情歌大賽，壽山動物園和崗山之眼天空廊道也將從本周末開始延長開放，蓮池潭和愛河還有水上活動可以體驗，歡迎全國各地民眾來高雄歡樂一夏。