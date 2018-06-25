NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈秦良丰轉三總醫治　秦父煎熬轉喜悅被嫌容貌無神　韓瑜心酸：習慣了台灣大寬頻500M上網$799
生活

秦良丰轉三總醫治　秦父樂觀看未來：陪他一起痛、一起哭

記者陳家蕙／台北報導2018/06/25 14:43
▲台中童綜合醫院完成階段性醫療任務，傘兵秦良丰今（ 25 ）日轉送台北三軍總醫院進行後續治療與復健。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真107年6月9日
▲台中童綜合醫院完成階段性醫療任務，傘兵秦良丰今（ 25 ）日轉送台北三軍總醫院進行後續治療與復健。（軍聞社提供）中央社記者劉麗榮傳真107年6月9日

陸軍傘兵秦良丰於漢光演習預演中，因跳傘意外墜地，經過 40 天的治療，秦良丰今( 25 )日接近中午時轉至台北三軍總醫院進行後續治療與復健。台中童綜合醫院隨即舉行記者會說明秦良丰最新病情，目前他的意識清楚、大腦思考與邏輯正常，並可以唇語和外界溝通、左腳膝蓋與腳踝可彎曲移動。秦爸爸則數度哽咽落淚，形容這一路走來的心情從煎熬轉為喜悅，強調心中充滿感謝，以樂觀心態看待未來。

傘兵秦良丰於上( 5 )月 17 日漢光演習預演時發生跳傘意外，從 1300 英呎高空直接墜落地面，第一時間被送往台中童綜合醫院急救，昏迷指數僅 3 分。經過院方 40 天的救治，秦良丰的情況明顯好轉，今日上午 11 時北送，由台北三軍總醫院接手後續治療。

台中童綜合醫院下午舉行記者會指出，已經完成階段性醫療任務，並與三總無縫交接。主治醫師金若屏說明，秦良丰呼吸狀況穩定進步、四肢活動明顯改善，未來需要長時間復健以及呼吸訓練，三總是他最好的選擇。

出席記者會的秦爸爸秦天人則致贈卡片感謝童綜合醫院醫護人員，談及這段時間的心路歷程，秦爸爸數度哽咽落淚，強調這次意外大家都不想發生，他們選擇以平靜、感恩的心情面對。秦爸爸形容，一聽到秦良丰發生墜地意外，瞬間覺得自己的世界全都變了，直到秦良丰恢復心跳，他懷抱感恩的心，知道「天公伯」又把兒子還給他們，隨著秦良丰病情好轉，他的心情從煎熬轉為喜悅，內心充滿感謝。

秦天人透露，秦良丰能用唇語溝通的第一時間即表達想要爸媽抱他、想爸媽，並抱著他說「爸爸對不起」，他們感謝外界的加油集氣，並強調，以樂觀心態看未來，不論接下來的路怎麼難走，他會跟秦良丰一起奮鬥、努力、一起痛、一起哭，永遠陪在他身邊。

童綜合醫院則說明，秦良丰目前意識清醒、生命跡象穩定，隨著神經系統逐漸恢復，已經可以抬頭、左下肢膝蓋可彎曲。至於受傷影響較明顯的上肢，目前食指可以活動，肩膀也可水平式輕微移動，未來半年將是神經修復的觀察期。

關鍵字秦良丰傘兵秦天人台中童綜合醫院三軍總醫院跳傘
人家有胸貼！女主播穿薄紗直播澄清

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan