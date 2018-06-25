秦良丰轉三總醫治　秦父樂觀看未來：陪他一起痛、一起哭

陸軍傘兵秦良丰於漢光演習預演中，因跳傘意外墜地，經過 40 天的治療，秦良丰今( 25 )日接近中午時轉至台北三軍總醫院進行後續治療與復健。台中童綜合醫院隨即舉行記者會說明秦良丰最新病情，目前他的意識清楚、大腦思考與邏輯正常，並可以唇語和外界溝通、左腳膝蓋與腳踝可彎曲移動。秦爸爸則數度哽咽落淚，形容這一路走來的心情從煎熬轉為喜悅，強調心中充滿感謝，以樂觀心態看待未來。

傘兵秦良丰於上( 5 )月 17 日漢光演習預演時發生跳傘意外，從 1300 英呎高空直接墜落地面，第一時間被送往台中童綜合醫院急救，昏迷指數僅 3 分。經過院方 40 天的救治，秦良丰的情況明顯好轉，今日上午 11 時北送，由台北三軍總醫院接手後續治療。

台中童綜合醫院下午舉行記者會指出，已經完成階段性醫療任務，並與三總無縫交接。主治醫師金若屏說明，秦良丰呼吸狀況穩定進步、四肢活動明顯改善，未來需要長時間復健以及呼吸訓練，三總是他最好的選擇。

出席記者會的秦爸爸秦天人則致贈卡片感謝童綜合醫院醫護人員，談及這段時間的心路歷程，秦爸爸數度哽咽落淚，強調這次意外大家都不想發生，他們選擇以平靜、感恩的心情面對。秦爸爸形容，一聽到秦良丰發生墜地意外，瞬間覺得自己的世界全都變了，直到秦良丰恢復心跳，他懷抱感恩的心，知道「天公伯」又把兒子還給他們，隨著秦良丰病情好轉，他的心情從煎熬轉為喜悅，內心充滿感謝。

秦天人透露，秦良丰能用唇語溝通的第一時間即表達想要爸媽抱他、想爸媽，並抱著他說「爸爸對不起」，他們感謝外界的加油集氣，並強調，以樂觀心態看未來，不論接下來的路怎麼難走，他會跟秦良丰一起奮鬥、努力、一起痛、一起哭，永遠陪在他身邊。

童綜合醫院則說明，秦良丰目前意識清醒、生命跡象穩定，隨著神經系統逐漸恢復，已經可以抬頭、左下肢膝蓋可彎曲。至於受傷影響較明顯的上肢，目前食指可以活動，肩膀也可水平式輕微移動，未來半年將是神經修復的觀察期。