馬哈地擬訪中 星媒：扭轉反中資形象

馬哈地6月12日結束對日本的3天訪問後，也在記者會證實中國政府已經邀請他訪中，並表示一有時間就會啟程。

中國駐馬國大使館公使銜參贊陳辰出席馬中友好協會會長馬吉德的開齋節茶會後，向南洋商報證實馬哈地即將訪中的消息。他說：「馬方已提出馬哈地訪華的意願，我們也發出口頭邀請，並商議馬哈地訪華時間表，相信很快就能成行。」

（中央社台北25日電）港媒報導，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）定於7月21至22日訪中國。新加坡媒體則說，馬哈地訪中意在加強雙邊關係，並扭轉其「反中資」形象。

雖然官方並未公布訪問時間，但香港01今天引述消息人士表示，馬哈地已定於7月21至22日訪中。

聯合早報報導，馬哈地訪問日本及預計訪中，顯示他希望在兩個東亞大國之間保持平衡，同時藉由訪中洗脫自己「親日、反中資」的形象。

馬哈地從政生涯共訪問中國6次。最近一次訪中是2001年10月，當時到上海參加亞太經濟合作組織第九次領導人非正式會議。

馬哈地在大選前，多次指前首相納吉（NajibRazak）政府將國家「典當」給中國，又指前政府引進中國房地產發展商喪權辱國。他大選後重新檢討東海岸鐵路計畫及馬來西亞城等大型計畫，都是中資企業積極投入的專案。

不過，馬來西亞國會智庫政改研究所（KPRU）創辦人王維興認為，馬哈地新政府上台首30日的作法，足以證明並非反中。

他說，馬哈地對中國的態度向來友好，在商言商，配合中國經濟圈的擴大，中資進入馬來西亞是經濟發展的重要契機。

王維興說，馬來西亞作為中國「一帶一路」戰略其中一個重要沿線國家，馬哈地不會放棄與經濟大國合作的機會，「我們也看到中國對新政府釋出善意」。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070625