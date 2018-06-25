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中央社

吉隆坡生活圖書館 青銀共好建立世代溝通

中央社2018/06/25 14:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社吉隆坡25日綜合外電報導）面對高齡化危機和世代鴻溝，馬來西亞首都吉隆坡推辦新計畫「生活圖書館」，出借長者的知識給年輕人，再讓年輕世代想方設法，改善銀髮族生活。

「生活圖書館」（Living Library）連結了學生族群和養老之家，讓年長人士討論他們居住在吉隆坡面臨的挑戰。

計畫由世界經濟論壇（World Economic Forum）旗下的全球傑出青年社群（Global Shapers Community）經營。

全球傑出青年社群是個由來自商業、學術和公民社會領域的年輕專業人士組成的國際網絡，試圖在地方社群中創造正面影響力，全球共有超過375個分會。

傑出青年社群的策展人蕭勇健（Renard Siew）說：「我們讓學生們圍繞著長者。」「我們安排1個半小時的生活圖書館會談，接著會共餐。」

32歲的蕭勇健告訴湯森路透基金會（ThomsonReuters Foundation）：「有些長者的生活寂寞孤立，因為他們覺得被親人遺棄在養老院。」

除了分享生命故事，高齡參加者也會討論吉隆坡的安全議題，比如行人過馬路的時間，還有工酬不平等問題。

接著，年輕世代會在工作坊中採用這些談話內容，研議困擾長者問題的解方。

同時任職馬來西亞森那美（Sime Darby Berhad）公司永續顧問的蕭勇健指出，截至2030年，馬來西亞人口平均年齡至少會達60歲。

蕭勇健說：「馬來西亞還沒為此準備好。」他又表示，很少有非營利組織為這個議題發聲。「老化在許多亞洲國家仍被視為禁忌話題。」

學生們開發了手工藝和編程課等計畫，以及一個協助老人找兼職工作的服務處，同時也尋找投資夥伴。

生活圖書館於2016年開辦，每年與養老之家舉辦3場會談，計劃將會談改為每月一場，以達需求。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070625

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