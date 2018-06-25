民調看好林佳龍連任　盧秀燕陣營：現況表象

林佳龍說，反觀對手國民黨市長參選人盧秀燕主張恢復BRT，卻引起負面反應；他擔任市長以後，沒有廢除BRT公車站和車輛，而是透過修正BRT，並改成優化公車專用道，成功改善台灣大道交通，中央也因此核定通過捷運藍線；而台中包括山手線、捷運綠線延伸彰化、捷運藍線等交通路網，會是台中發展關鍵，將奠定台中未來三、五十年的基礎。

據「未來事件交易所」發布的最新選情預測，現階段市場看好現任台中市長林佳龍能連任，以幣值72元勝過國民黨市長參選人盧秀燕的34元。對此，今(25)日林佳龍對民調結果的看法。他表示，感謝市民支持，民調各種指標市府會做為參考，他並強調要自己跟自己賽跑，全力衝刺、展現政績，讓人民有感，「做就對了」。

林佳龍也說，目前還未看到盧委員對台中交通的具體政見，過去前市府規劃推動6條BRT，經費高達200多億元，現在盧委員對交通的政見如果是要恢復過去6條BRT，而放棄好不容易爭取到的捷運藍線，或是支持市府推動的大台中捷運路網，他認為盧委員應該說清楚，不應再迴避，這也將會是市民選擇市長的關鍵議題。

林佳龍指出，針對空汙問題，在他上任後，全面推動空氣品質改善，也獲得一些成果，例如今年是這7年來空品最好的一年，而今年上半年 PM2.5也比全國平均好，這些都是公開監測的資料。他也期望對手多提出建設性的政見，不要再有抹黑批評。

林佳龍強調，民調各種指標市府將會做為參考，他也提醒市府團隊要自己跟自己賽跑，民調數字起起伏伏，不用太受影響，只要全力衝刺、展現政績，並讓人民有感，他認為「做就對了」。



▲立委盧秀燕透過競選總部，無論是網路民調或實體民調的看好度，盧都會當成是市民的激勵（圖／資料照片 , 2018.6.25)

對手，盧秀燕透過競選總部發言人張又仁表示，看好度只是大家對現況表象的意見，並非市民心中的真實感受，所以，無論是網路民調或實體民調的看好度，盧陣營都會當成是市民的激勵，繼續努力打拼，最終一定會讓民意支持度扭轉看好度，轉變成投票結果。

張又仁並強調，競選對手一再以各種話術，企圖扭轉市民的實際感受，但是，根據競選團隊與選民互動所獲得的回饋卻是，市民對空污、交通這些市政問題的感受都很差，親綠媒體越是幫林佳龍說話，只會讓市民更反感。

張又仁強調，空污是公共議題，任何國民都可以參與討論，哪有先來後到的區別？没想到林佳龍團隊竟想用各種理由來限制人民的言論自由和公民參政權，不讓反對黨對空污問題發表意見。