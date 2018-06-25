不是親生？櫻桃小丸子藏「身世之謎」　網笑：阿宏綠綠的

陪伴大家走過 32 個年頭的知名動畫《櫻桃小丸子》，竟暗藏宛如鄉土劇般的身世之謎？高雄捷運近日推出全台首輛櫻桃小丸子彩繪列車，並將橘線鹽埕埔站改裝成主題車站，吸引大批粉絲拍照打卡。不過，有網友發現海報藏玄機，意外曝光小丸子「不是親生的」關鍵，直呼：「叫我以後怎麼面對小丸子！」
原 PO 在臉書社團「爆怨公社」上傳一張照片，只見高捷海報上寫出小丸子一家人的名字、生日、血型，詭異的是，全家人的血型都是 A 型，唯獨小丸子的是 B 型，就遺傳學來說完全不合理，讓原 PO 不禁疑惑「看了那麼久的小丸子，今天才知道丸子不是親生的，我要怎麼跟女兒交代？」
▲從高捷海報可見，爸爸、媽媽、姊姊的血型都是 A 型，只有小丸子 B 型。（圖／翻攝自爆怨公社）
貼文一出笑翻大批網友，紛紛留言「傳說中的討客兄」、「一個八點檔劇情」、「阿宏頭頂綠綠的」、「要驗 DNA 了」、「這簡直是世紀大騙局」；還有網友開玩笑說「會不會是爺爺的~難怪爺爺對丸子特別好」、「靠北！該不會是隔壁高丸先生的？」紛紛猜測小丸子的親生爸爸究竟是誰。
對此，高雄捷運公司今（ 25 ）日做出回應並致歉，表示「經與日本戶政事務所確認，是我們高捷公司筆誤，櫻桃小丸子是 A 型沒錯，是宏志（廣志）爸爸親生的無誤」，海報也會立即修正。