不是親生？櫻桃小丸子藏「身世之謎」　網笑：阿宏綠綠的

陪伴大家走過 32 個年頭的知名動畫《櫻桃小丸子》，竟暗藏宛如鄉土劇般的身世之謎？高雄捷運近日推出全台首輛櫻桃小丸子彩繪列車，並將橘線鹽埕埔站改裝成主題車站，吸引大批粉絲拍照打卡。不過，有網友發現海報藏玄機，意外曝光小丸子「不是親生的」關鍵，直呼：「叫我以後怎麼面對小丸子！」

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」上傳一張照片，只見高捷海報上寫出小丸子一家人的名字、生日、血型，詭異的是，全家人的血型都是 A 型，唯獨小丸子的是 B 型，就遺傳學來說完全不合理，讓原 PO 不禁疑惑「看了那麼久的小丸子，今天才知道丸子不是親生的，我要怎麼跟女兒交代？」