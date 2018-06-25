NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈秦良丰轉三總醫治　秦父煎熬轉喜悅被嫌容貌無神　韓瑜心酸：習慣了台灣大寬頻500M上網$799
中央社

oBike退出新加坡市場 民眾錯愕又無奈

中央社2018/06/25 14:42
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）新加坡共享單車進入戰國時代，共享單車業者oBike卻宣布從即日起退出新加坡市場，這也讓利用共享單車做為短途接駁工具的新加坡民眾和觀光客錯愕又無奈。

新加坡民眾或觀光客使用共享單車相當普遍，卻不乏看到隨地棄置情形。新加坡陸路交通管理局今年初訂出新規範，要求業者7月7日前申請營運執照，否則立即停業，遏阻共享單車任意停放亂象。

新加坡媒體聯合早報、新傳媒8頻道新聞報導，oBike宣布退出新加坡市場與這項新政策有關。oBike由於預見落實新規範困難重重，因此做出這項決定。

新加坡有諸如oBike、ofo、摩拜（Mobike）、GBikes及SG Bike等多家共享單車業者投入這項服務。目前估計有10萬輛共享單車，並有17萬4000多個腳踏車車位，迄2020年底會再另外增加5萬個腳踏車車位。

新加坡共享單車服務，成功成為短途接駁的交通工具，卻衍生惱人管理問題，這讓有「花園城市」美稱的新加坡街頭，不時看到亂停或遭棄置身影。

共享單車業者oBike於2017年1月中旬在新加坡推出共享單車服務，迄今約有一年半光景，共有超過百萬名用戶，不少民眾對oBike退出新加坡市場感到遺憾。

上班族沈宗祐經常利用共享單車進行短程接駁，他今天告訴中央社記者，共享單車是連接住家和地鐵站的「最後一哩路」最佳選擇，減少等待轉乘公車時間，也能透過騎乘方式達到運動的效果。

他指出，共享單車業者競爭激烈，但也要符合政府規範，新加坡是國際性都會的城市國家，如果共享單車任意棄置導致市容亂象，有損「花園城市」美譽。（編輯：陳俊碩）1070625

吉隆坡生活圖書館 青銀共好...李登輝自日本返抵台灣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan