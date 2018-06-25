oBike退出新加坡市場 民眾錯愕又無奈

新加坡媒體聯合早報、新傳媒8頻道新聞報導，oBike宣布退出新加坡市場與這項新政策有關。oBike由於預見落實新規範困難重重，因此做出這項決定。

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）新加坡共享單車進入戰國時代，共享單車業者oBike卻宣布從即日起退出新加坡市場，這也讓利用共享單車做為短途接駁工具的新加坡民眾和觀光客錯愕又無奈。

新加坡有諸如oBike、ofo、摩拜（Mobike）、GBikes及SG Bike等多家共享單車業者投入這項服務。目前估計有10萬輛共享單車，並有17萬4000多個腳踏車車位，迄2020年底會再另外增加5萬個腳踏車車位。

新加坡共享單車服務，成功成為短途接駁的交通工具，卻衍生惱人管理問題，這讓有「花園城市」美稱的新加坡街頭，不時看到亂停或遭棄置身影。

共享單車業者oBike於2017年1月中旬在新加坡推出共享單車服務，迄今約有一年半光景，共有超過百萬名用戶，不少民眾對oBike退出新加坡市場感到遺憾。

上班族沈宗祐經常利用共享單車進行短程接駁，他今天告訴中央社記者，共享單車是連接住家和地鐵站的「最後一哩路」最佳選擇，減少等待轉乘公車時間，也能透過騎乘方式達到運動的效果。

他指出，共享單車業者競爭激烈，但也要符合政府規範，新加坡是國際性都會的城市國家，如果共享單車任意棄置導致市容亂象，有損「花園城市」美譽。（編輯：陳俊碩）1070625