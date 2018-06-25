看好度民調 林佳龍盧秀燕各自解讀

（中央社記者趙麗妍台中25日電）未來事件交易所最新預測，爭取連任的台中市長林佳龍看好度領先國民黨台中市長參選人盧秀燕，林佳龍表示，讓人民有感，做就對了；盧秀燕競選總部指出，努力讓民意支持度扭轉看好度。

盧秀燕競選總部發言人張又仁今天表示，看好度只是大家對現況表象的意見，並非市民心中的真實感受，無論是網路民調或實體民調的看好度，盧陣營都會當成是市民的激勵，繼續努力打拼，最終一定會讓民意支持度扭轉看好度，轉變成投票結果。

根據「未來事件交易所」發布的最新選情預測，現階段市場看好現任市長林佳龍能連任，以幣值72元勝過國民黨市長參選人盧秀燕的34元。