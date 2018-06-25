台股盤後－台積電除息失利鴻海受累 大跌112點摜破

以中小型股為主的櫃買市場早盤企圖季線抵抗，不過受到集中市場拖累，午盤過後跌幅擴大，終場下跌 0.33 點，以 153.74 點作收，成交值 345.93 億元。

台股今 (25) 日儘管歐美股市回神，但是亞股繼續走弱，加上台積電今除息 8 元，影響指數約 69 點，壓抑指數早盤就跌破季線及半年線，儘管股王大立光、LED 及被動族群逆勢抗跌，不過台積電陷入貼息，鴻海也無力抗跌，尾盤金融股又遭遇賣壓摜壓，跌幅擴大，終場下跌 112.46 點，以最低點 10786.46 點作收，摜破 10800 點，成交值 1238.89 點作收。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是半導體類股，跌幅達 3.2%，電器電纜下跌逾 2%、汽車、電腦設備、鋼鐵也跌逾 1%，其他電子、電子通路、水泥、觀光、造紙、生醫、建材營造、航運、通信網路、油電燃氣、資訊服務、其他類、化學生醫、金融、橡膠、光電、食品等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股則有電機機械、紡纖、塑膠、貿易百貨、化學、電子零組件、玻陶等。

電子三雄今天呈現一強兩弱，其中台積電今天除息 8 元，但是填息行情失靈，儘管盤中股價多在平盤上下震盪，但是尾盤遭遇近 6000 張賣單摜壓，以全場最低點作收，陷入貼息。鴻海也受到台積電走跌拖累，加上市場對於上周鴻海股東會未有明顯利多而失望，尾盤跌幅擴大，宣布失守 82 元。股王大立光則是相對抗跌，多空雙方決戰 4400 元大關，尾盤反倒以最高點 4440 元作收。

至於風電及光碟類股則是弱勢族群，其中光碟股的中環及錸德雙雙遭打入跌停，風電則由上緯投控跌停拖累，新光鋼、永冠 - KY、華新、亞力、大同、亞泥、中鋼構、潤泰材、華城、恒耀、台船、中鋼等跌幅也超過 1%。

金融股則是尾盤賣壓摜壓焦點，包括元大金、第一金、富邦金、國泰金、中信金及兆豐金等，都在最後一檔遭壓低。

被動元件及 LED 則見到買盤回流，其中九豪及今展科以漲停作收，鈞寶盤中也數度漲停，股后國巨也因為中長期均線有撐，股價呈現止跌，帶動越峰、奇力新、信昌電、光頡、華容、禾伸堂、華新科等均漲逾 1%。

LED 則是由中低價轉機股帶動，東貝傳出將引進策略投資人，盤中一度亮燈漲停，泰谷、光鼎也攻上漲停，立碁、華興、億光、晶電、佰鴻、艾笛森也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天呈現電金權值弱，中小型股抗跌的盤勢，顯示在季底最後一周，內資似乎還有意願進行作帳動作，但是權值股因為外資賣壓難減，走勢相對溫吞，尤其尾盤金融股出現較大賣壓，包括國泰金及富邦金都收黑，恐不利後續的除息行情。

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