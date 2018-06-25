好市多撿便宜爆亂象！他買鞋回家驚見「兩隻左腳」超傻眼

美式賣場好市多販賣商品種類眾多應有盡有，經常推出許多價格優惠的排隊品遭秒殺，不過，日前有網友跟風搶便宜卻遇上了亂象。一名男子近日到好市多購買一雙勃肯拖鞋，回家拆封後竟驚見「兩隻都是左腳」，讓他非常無奈，但也只能拿回賣場退換。
男子於臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」中傳照表示，自己在台中好市多買了一雙勃肯拖鞋，回家打開後才發現兩腳竟然都是左腳，讓他不禁直呼「我的老天鵝啊！」但也只能晚上再拿到好市多退換貨了。原 PO 提醒大家，到好市多買東西時，一定要檢查清楚再結帳，免得像他一樣得多跑一趟。
此文一出，網友立刻議論紛紛，不少人爆出亂象：「百分之 90 是客人亂放，好市多很多這種沒品的」、「我買過盒子九號、鞋子八號的」、「很多人沒有道德心，試穿後隨便亂放，才會這樣」、「還有打開不同款左右腳」、「很正常唷！很多人在試鞋很沒水準，遇過幾次真的很無言，鞋盒與鞋子都亂放，搞得整個區域亂七八糟」。
此外，原 PO 的發文也意外釣出感同身受的受害者，有網友在底下留言處貼出兩隻皆為右腳的照片，且和原 PO 一樣是 42 號，許多人看後都不禁笑道：「不用退貨了，你們倆交換就好了」、「在一起！在一起！」
▲有其他受害者 PO 出兩腳同為右腳的照片。（圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）