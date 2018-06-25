好市多撿便宜爆亂象！他買鞋回家驚見「兩隻左腳」超傻眼

美式賣場好市多販賣商品種類眾多應有盡有，經常推出許多價格優惠的排隊品遭秒殺，不過，日前有網友跟風搶便宜卻遇上了亂象。一名男子近日到好市多購買一雙勃肯拖鞋，回家拆封後竟驚見「兩隻都是左腳」，讓他非常無奈，但也只能拿回賣場退換。

男子於臉書社團「 Costco 好市多 商品經驗老實說」中傳照表示，自己在台中好市多買了一雙勃肯拖鞋，回家打開後才發現兩腳竟然都是左腳，讓他不禁直呼「我的老天鵝啊！」但也只能晚上再拿到好市多退換貨了。原 PO 提醒大家，到好市多買東西時，一定要檢查清楚再結帳，免得像他一樣得多跑一趟。