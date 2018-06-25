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娛樂

「年度專輯」怎麼評陳奕迅也疑惑　金曲主席揭內幕

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/06/25 15:08
▲金曲獎「年度專輯獎」評選制度遭外界質疑，連歌王陳奕迅也很疑惑，對此金曲獎評審主席陳子鴻(右)做出解釋。（圖／記者林柏年、魏紀綱攝 , 2018.06.25）
▲金曲獎「年度專輯獎」評選制度遭外界質疑，連歌王陳奕迅也很疑惑，對此金曲獎評審主席陳子鴻(右)做出解釋。（圖／記者林柏年、魏紀綱攝 , 2018.06.25）

第29屆金曲獎最大獎項「最佳年度專輯」由陳奕迅的《C'mon In～》奪得，「最佳國語專輯」則由徐佳瑩的《心裡學》拿下，外界好奇這兩張同樣是國語專輯，但陳奕迅的專輯拿了最大獎，卻在「最佳國語專輯」獎輸給徐佳瑩，陳奕迅奪獎後受訪也疑問：「我都沒拿國語專輯了，為什麼會拿年度專輯？」對此金曲評審主席陳子鴻回應：「因為分母不同」。


▲徐佳瑩奪下女歌手獎跟最佳國語專輯獎，陳奕迅(右)奪下男歌手獎跟年度最佳專輯獎。（資料照）

陳子鴻解釋，因為「最佳國語專輯」只有5張專輯去評選，徐佳瑩跟陳奕迅的票數非常接近，最後徐佳瑩勝出。但是「最佳年度專輯」是從「最佳國語專輯」、「最佳台語專輯」、「最佳原住民專輯」、「最佳客語專輯」一共19張入圍的專輯投票，所以評選的標準變廣。

陳子鴻假設，可能有評審在評國語專輯時把票投給了徐佳瑩，但是投年度專輯時卻投給茄子蛋的台語專輯，或其他專輯，而原本投給陳奕迅的評審都沒跑票，「分母不同票源分散」所以才會出現這樣的結果。


▲陳子鴻是這一屆金曲獎評審團主席。（資料照）

其實金曲獎自去年增加「最佳年度專輯」獎，就是希望能夠打破語言隔閡，選出最具年度代表性的作品。而去年也發生過類似爭議，「年度專輯」由原住民歌手桑布伊的《椏幹》奪下，但在「原住民專輯」卻輸給阿爆的《vavayan女人》，今年又再發生同樣問題，網友表示「乾脆廢了年度專輯獎」，但陳子鴻說：「這個需要跟文化部討論和修正，會再檢討。」

關鍵字金曲獎最佳年度專輯陳奕迅陳子鴻
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