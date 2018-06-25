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中央社

北京世界園藝博覽會 進入布展階段

中央社2018/06/25 14:56
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北25日電）世界園藝博覽會2019年在北京市舉行，25日在北京召開第一次國際方參展會議。目前已有97個國家和國際組織書面確認參展。日本、巴基斯坦等國家已啟動展園建設。

中新社報導，北京世園會第一次國際方參展會議的召開，代表北京世園會已由招展階段轉入建設布展階段。會議上，北京世園局常務副局長周劍平與20個國際參展者代表簽署參展合約。

報導說，目前已有英國、德國、上海合作組織等97個國家和國際組織書面確認參展北京世園會，其中包括80個國家和17個國際組織，日本、巴基斯坦等國家則已啟動展園建設。本屆世園會將是歷屆參展國家和國際組織最多的一屆。

北京世園會是由中國政府主辦、北京市承辦的世界園藝博覽會，將於2019年在延慶區舉行，

世界園藝博覽會是由國際園藝生產者協會（AIPH）舉辦的國際性園藝展會。台灣2010年、2018年也分別由台北、台中主辦AIPH認證的「台北國際花卉博覽會」、「台中世界花卉博覽會」。

中國大陸也多次舉辦世園會，包括1999昆明世界園藝博覽會、2006中國瀋陽世界園藝博覽會、2011西安世界園藝博覽會、2013中國錦州世界園林博覽會、2014青島世界園藝博覽會和2016唐山世界園藝博覽會。

其中，昆明與2019北京世界園藝博覽會屬於大規模國際園藝博覽會（A1類），2021年還將舉辦揚州世界園藝博覽會。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070625

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