北京世界園藝博覽會 進入布展階段

（中央社台北25日電）世界園藝博覽會2019年在北京市舉行，25日在北京召開第一次國際方參展會議。目前已有97個國家和國際組織書面確認參展。日本、巴基斯坦等國家已啟動展園建設。

中新社報導，北京世園會第一次國際方參展會議的召開，代表北京世園會已由招展階段轉入建設布展階段。會議上，北京世園局常務副局長周劍平與20個國際參展者代表簽署參展合約。

報導說，目前已有英國、德國、上海合作組織等97個國家和國際組織書面確認參展北京世園會，其中包括80個國家和17個國際組織，日本、巴基斯坦等國家則已啟動展園建設。本屆世園會將是歷屆參展國家和國際組織最多的一屆。