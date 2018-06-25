美陶藝家獨鍾柴燒　陶博館生前最終個展

來自美國的夏沂汾（Evan Shaw）熱愛柴燒陶藝，首次在新北市鶯歌陶瓷博物館展出多年來的個人創作，不料在開展後不久，因病辭世，也成為他生前最後一檔個展。
在美國紐約出生的夏沂汾擁有浪漫的藝術家性格，透過遊歷各國培養對美的觀點，最後定居台灣並娶妻生女。因為喜歡插花，為了取得適合的花器到處找尋，後來覺得不如自己做更快，便開始走入陶藝創作之路，又因特別喜歡大自然，因此特別選擇柴燒技法，可以保有最原始的狀態。
夏沂汾說：「陶瓷變化多端，可以仿製多種材質，不過陶還是土的樣貌最美。」多年前身體狀況不佳，憑著信仰才能持續創作，佈展時也親力親為，為的是把最好的作品呈現給大眾。
前國立故宮博物院長、也是夏沂汾個展總顧問表示，夏沂汾為了經營茶館，開始接觸陶藝，特別愛用苗栗土、金門土等台灣原礦土來製作茶具，因與鄉土結合且含鐵量較高，泡茶會特別甜。
馮明珠說，她經常看故宮完美作品，但夏沂汾馮明珠的作品有殘缺之美，充滿禪意，扣合著夏沂汾的信仰因果哲學，這是泥、火、窯共創的結果，仔細端詳可發現釉色非常豐富，越看越有意思。
「Birth in Fire：夏沂汾的柴燒陶藝」即日起至7月22日止，在陶博館3樓平台展出，共有67組件作品，其中《備忘》是ㄧ件放在窯最前面、危險又美麗的位置燒製，呈現火山爆發的特殊效果，再搭配他寫的英文詩句，彷彿看見一幕幕他曾走過的風景。《記憶》則是ㄧ個魚籠的造形，燒製7天後形成的自然流釉，當中還可見金屬光澤，獨一無二。
陶博館館長吳秀慈表示，這次的「Birth in Fire：夏沂汾的柴燒陶藝」是來自美國的藝術家，他是西方人卻深入研究東方陶藝創作，以最樸實、自然的柴燒表達他對生命及藝術的熱愛，雖然他永遠離開了，但作品會留下，有興趣的人可以把握機會前來欣賞。