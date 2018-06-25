美陶藝家獨鍾柴燒　陶博館生前最終個展

來自美國的夏沂汾（Evan Shaw）熱愛柴燒陶藝，首次在新北市鶯歌陶瓷博物館展出多年來的個人創作，不料在開展後不久，因病辭世，也成為他生前最後一檔個展。

在美國紐約出生的夏沂汾擁有浪漫的藝術家性格，透過遊歷各國培養對美的觀點，最後定居台灣並娶妻生女。因為喜歡插花，為了取得適合的花器到處找尋，後來覺得不如自己做更快，便開始走入陶藝創作之路，又因特別喜歡大自然，因此特別選擇柴燒技法，可以保有最原始的狀態。

夏沂汾說：「陶瓷變化多端，可以仿製多種材質，不過陶還是土的樣貌最美。」多年前身體狀況不佳，憑著信仰才能持續創作，佈展時也親力親為，為的是把最好的作品呈現給大眾。