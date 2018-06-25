美團點評遞件申請上市 一文看懂招股10大關鍵點

2、2017 年收入人民幣 339 億元，年增 1.6 倍，淨虧損人民幣 189 億元，調整後淨虧損人民幣 28.5 億元。截至 2017 年底，現金及現金等價物及短期投資共計人民幣 452 億元，其中現金及現金等價物為人民幣 194 億元，短期理財 258 億。

港交所今 (25) 日公佈，大陸餐廳點評及餐飲配送平台美團點評已於上週五 (22 日) 遞件申請上市，它的招股書有哪些看點：

3、募集資金的用途：約 35% 用於升級技術並提升研發能力；約 35% 用於開發新服務及產品；約 20% 用於有選擇地進行收購或投資於與我們的業務互補並符合策略的資產及業務；約 10% 用作營運資金及一般企業用途。

4、美團於 2017 年 4 月以 27 億美元收購摩拜單車 (Mobike)，截至今年 4 月 30 日，美團收購兼營運，已對摩拜砸下人民幣 141 億元，招股書點評風險因素中提到，未來或繼續虧損，無法保證摩拜單車獲利。

5、據彭博社報導，美團的目標是以約 600 億美元 (約港幣 4707 億元) 的估值募集 60 億美元 (約港幣 470 億元_資金。在去年 10 月的 40 億美元 (約港幣 313 億元) 融資中，美團投後估值為 300 億美元 (約港幣 2354 億元)。

6、2017 年美團的交易使用者數 3.1 億。自 2015 年到 2016 年，美團交易使用者人均每年交易筆數從 10.4 筆提升至 12.9 筆，2017 年這一數值為 18.8 筆，交易筆數 3 年增長超 80%。

7、2017 年平台完成的交易筆數超過 58 億，交易額達人民幣 3570 億元。美團平台的線上合作商戶從 2015 年的約 300 萬增長至 2017 年的約 550 萬，其中 2017 年活躍商家為 440 萬。

8、截至目前，聯合創始人、董事長兼首席執行官王興持股 11.4386%，聯合創始人兼高級副總裁穆榮均持股 2.5141%，聯合創始人兼高級副總裁王慧文持股 0.7264%。騰訊為第一大股東，持股 20.1363%，紅杉資本持股 11.4368%。其他投資者持股 53.7478%。

9、美團總股本約 52.2 億股，其中 A 類股 7.36 億股，B 類股 44.84 億股。在投票權方面，每股 A 類股可行使 10 票，B 類股可行使 1 票，A 類股可按照一比一的比例轉換為 B 類股。3 名創辦人王興，穆榮均及王慧文持有 A 類股，分別持有 5.73 億，1.26 億股及 3640 萬股，騰訊則持有約 10 億股 B 類股，約占 2 成。

10、美團或於 8 月 30 日通過港交所的聆訊，並於 9 月 26 日正式上市。