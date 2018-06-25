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中央社

改善農業缺工 農委會推職缺APP

中央社2018/06/25 15:05
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）台灣農業勞動力缺乏，為了改善缺工問題，農委會今天宣布推出職缺APP，提供農民、農場主刊登職缺，讓求職民眾應徵，APP也會主動配對，提升職缺媒合效率。

行政院農業委員會今天召開「缺工好幫手，找工最上手－改善農業缺工執行成果宣傳記者會」，宣布推出「農業缺工好幫手」APP，希望農場主以及想要務農找工作的民眾，都可以透過APP媒合。

使用APP找臨時工、在高雄大樹鄉種玉荷包的農民許倫照指出，大樹鄉總共有3000多公頃的玉荷包，所有的農民都必須在20天內同時採收完，因此每年都有缺工問題，尤其在盛產季，工人採收不及情況更嚴重。

許倫照指出，農場工作不是只有在農田裡，包含須寫宅配單、包裝等，專業工砍荔枝會比較上手，但像是包裝廠、接電話等工作就會傾向請臨時工，用APP請學生打工，學生比一般工速度快很多，但不論是專業工或是臨時工都是農場需要的。

農委會表示，為了解決農業缺工，今年度也擴大舉辦多元化勞動力補充措施，包含成立農業技術團、農業更新團、農業專業團及外役監團等，也和地方政府合作，成立人力活化團，今年已累積成立80團以上農業人力團，招募1800人以上人力，服務1500家以上農場。

另外，也針對特定產業於短期大量勞動力需求，並啟動區域人力調度機制，協調不同農業人力團互相支援，提升勞動力運用效率。

對於是否會引進外籍勞工解決缺工問題，農委會副主委李退之今天受訪表示，不論是試辦或是全面性開放外籍勞工，目前都沒在考量範圍內，目前還是以台灣本土勞動力為主，除了希望加強有效率的媒合到農業場域外，也要提升農業工作效率，包含引進機械團及導入各種省工措施。

至於境外學生來台度假打工部分，李退之表示，目前有在接觸國家包含越南、泰國、印尼等，但因各國來台額度有限制，目前都在洽談進行中，預計半年內會有進展。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070625

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