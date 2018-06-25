NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈民意落差　林佳龍：大方向是對的金曲400萬人觀看　收視高點是她台灣大寬頻500M上網$799
地方

林佳龍連任因素　議員：首創37項便民福利

記者柳榮俊／台中報導2018/06/25 15:31
▲議員肯定市長林佳龍上任後，市府共推出37項首創措施（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.25)
▲議員肯定市長林佳龍上任後，市府共推出37項首創措施（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.25)

面對年底選戰，市長林佳龍將以什麼政績來說服民眾支持連任，今(25)日引起綠營市議員關心。林佳龍表示，現任市長最關鍵的就是政績，3年多來，市府各方的建設以及所推動的福利政策，市民都有感受到，會繼續把市政做好，讓市民有感。

台中市議會今日進行市政總質詢。市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁、曾朝榮等人肯定市長林佳龍上任後，市府共推出37項首創措施，包括托育一條龍、成立愛鄰守護隊、率先制定台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例等，以及推動「直轄市、縣(市)政府執行空氣品質維護及改善工作績效」等共有高達294項施政成績，獲得全國性第一名或者重要獎項，再次說明了林佳龍團隊是肯做事、會做事的團隊。

邱素貞提到，選舉一到，顛倒黑白事件層出不窮，謠傳市府取消老人健保補助，但其實並無取消，而是落實排富，調整1項，擴增9項福利，老人預算怎麼運用是公共政策，可以討論，但不應該訴諸民粹。

邱素貞指出，根據「未來事件交易所」發布的最新選情預測，現任市長林佳龍的連任看好度高達74.02元，當選看好度也以72元大勝盧秀燕34元，現階段預測市場較看好林佳龍能連任。但民調起起伏伏，市府也不能掉以輕心，稍有失誤，選情就可能有很大變化。他詢問林佳龍，將以什麼樣的政績，說服民眾支持。

林佳龍說，現任市長最關鍵的就是政績，3年多來，市府各方的建設以及所推動的福利政策，市民都有感受到，我們會繼續把市政做好，讓市民有感。這是現任市長是否連任的最重要因素。

林佳龍表示，看好度及支持度是值得參考的指標，很高興民眾肯定市府的努力。市府三年多來，推動包括托幼托老一條龍，社會住宅，敬老愛心卡充實功能，以及包括柳川，綠川等水利建設，鐵路高架化金全線通車，捷運綠線即將完工等交通建設，讓大台中的軌道運輸已經逐漸成形。

林佳龍強調，他上任後修正BRT政策，因此爭取到捷運藍線的計畫。但是最近對手卻一直提出要恢復BRT，事實上，BRT在前市府時代是規劃6條，但是只做一條在台灣大道上的，就出現了許多的問題，因此才會改為優化公車專用道。林佳龍說，這將會成為這場選戰中，一項真正的政策對決，未來也將會影響到選民的選擇。

社會局表示，相關福利包含擴大照顧弱勢老人、重陽敬老禮金、老人裝置活動假牙補助、老人乘車補助、長青學苑、照顧館、陪出院、居家服務、社區照顧關懷據點活動與共餐等，整體服務不減反增；105年台中老人福利預算總額46億，至107年老人福利預算已增加至56億；市府相信以多元福利取代一次性的現金補助，把經費投注在建構更完善的老人照顧服務，才是能真正照顧老人的長遠之道。

關鍵字林佳龍托育一條龍老人健保
美陶藝家獨鍾柴燒　生前最終個展水公司7區處主管會報

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan