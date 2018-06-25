林佳龍連任因素　議員：首創37項便民福利

台中市議會今日進行市政總質詢。市議員邱素貞、翁美春、陳淑華、蕭隆澤、謝明源、張芬郁、曾朝榮等人肯定市長林佳龍上任後，市府共推出37項首創措施，包括托育一條龍、成立愛鄰守護隊、率先制定台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例等，以及推動「直轄市、縣(市)政府執行空氣品質維護及改善工作績效」等共有高達294項施政成績，獲得全國性第一名或者重要獎項，再次說明了林佳龍團隊是肯做事、會做事的團隊。

面對年底選戰，市長林佳龍將以什麼政績來說服民眾支持連任，今(25)日引起綠營市議員關心。林佳龍表示，現任市長最關鍵的就是政績，3年多來，市府各方的建設以及所推動的福利政策，市民都有感受到，會繼續把市政做好，讓市民有感。

邱素貞提到，選舉一到，顛倒黑白事件層出不窮，謠傳市府取消老人健保補助，但其實並無取消，而是落實排富，調整1項，擴增9項福利，老人預算怎麼運用是公共政策，可以討論，但不應該訴諸民粹。

邱素貞指出，根據「未來事件交易所」發布的最新選情預測，現任市長林佳龍的連任看好度高達74.02元，當選看好度也以72元大勝盧秀燕34元，現階段預測市場較看好林佳龍能連任。但民調起起伏伏，市府也不能掉以輕心，稍有失誤，選情就可能有很大變化。他詢問林佳龍，將以什麼樣的政績，說服民眾支持。

林佳龍說，現任市長最關鍵的就是政績，3年多來，市府各方的建設以及所推動的福利政策，市民都有感受到，我們會繼續把市政做好，讓市民有感。這是現任市長是否連任的最重要因素。

林佳龍表示，看好度及支持度是值得參考的指標，很高興民眾肯定市府的努力。市府三年多來，推動包括托幼托老一條龍，社會住宅，敬老愛心卡充實功能，以及包括柳川，綠川等水利建設，鐵路高架化金全線通車，捷運綠線即將完工等交通建設，讓大台中的軌道運輸已經逐漸成形。

林佳龍強調，他上任後修正BRT政策，因此爭取到捷運藍線的計畫。但是最近對手卻一直提出要恢復BRT，事實上，BRT在前市府時代是規劃6條，但是只做一條在台灣大道上的，就出現了許多的問題，因此才會改為優化公車專用道。林佳龍說，這將會成為這場選戰中，一項真正的政策對決，未來也將會影響到選民的選擇。

社會局表示，相關福利包含擴大照顧弱勢老人、重陽敬老禮金、老人裝置活動假牙補助、老人乘車補助、長青學苑、照顧館、陪出院、居家服務、社區照顧關懷據點活動與共餐等，整體服務不減反增；105年台中老人福利預算總額46億，至107年老人福利預算已增加至56億；市府相信以多元福利取代一次性的現金補助，把經費投注在建構更完善的老人照顧服務，才是能真正照顧老人的長遠之道。