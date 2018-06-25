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陳樹菊員金蔬菜攤結束營業！攤位換主人改賣香腸、臘肉

生活中心／綜合報導2018/06/25 15:47
▲台灣之光、台東善心菜攤陳樹菊因身體不好退休，將菜攤交棒姪子，姪子最近也因父親身體出狀況無法兼顧，將菜攤讓給他人經營，現已改賣香腸、臘肉。中央社記者盧太城台東攝107年6月25日
▲台灣之光、台東善心菜攤陳樹菊因身體不好退休，將菜攤交棒姪子，姪子最近也因父親身體出狀況無法兼顧，將菜攤讓給他人經營，現已改賣香腸、臘肉。中央社記者盧太城台東攝107年6月25日

被美國時代雜誌（ TIME ）選為 2010 年度百大人物的台東善心賣菜阿嬤陳樹菊，今（ 2018 ）年過年前驚傳病倒入住醫院靜養，辛苦將近一甲子的她，因病況不佳決心退休，將菜攤交棒給姪子經營。不過，姪子近來也因父親身體亮紅燈，無法身兼多職，因此將攤位轉讓，員金蔬菜攤現已改賣香腸、臘肉。

今年 2 月初，樹菊嬤突然傳出病倒在菜攤上，經過緊急送醫後發現是盲腸炎破裂，情況十分危急，所幸在緊急開刀後救回一命，但仍需要長時間好好休養，因此平時經營的「員金蔬菜攤」只能暫時歇業。而這場大病也讓樹菊嬤下定決心退休，並於 5 月初將菜攤交給姪子陳彥龍經營。

近日有民眾前往中央市場買菜時發現，樹菊嬤的「員金蔬菜」招牌消失了，攤位也換了主人，招牌改掛「蔡記鹹豬肉帥哥肉干」，改賣香腸、臘肉等。據了解，蔡姓老闆娘表示，自己 6 月 1 日接下攤位，原攤位主人陳樹菊阿嬤的姪子，因父親身體出狀況，無法同時兼顧菜攤及照顧父親，因此將菜攤轉讓給她。

今年 69 歲仍孑然一身的樹菊嬤，有著十分困苦的童年，自小家境清寒， 13 歲就開始賣菜。 20 歲那年，她原本與人論及婚嫁，卻因為父親的一句「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦？」錯過了婚期，後因母親早逝，她選擇認命工作賣菜，拉拔弟妹一路長大。

由於早年困苦的生活，讓她看到生病的母親與弟弟們受到外界諸多善心幫忙，因此選擇回饋社會，將辛苦賣菜的錢都存下來，捐給需要幫助的人。這樣充滿大愛的善舉，讓原本是「小人物」的她，一舉成為美國時代雜誌選出的年度百大人物，更被媒體譽為是「台灣之光」、「台東之光」，名聞遐邇。

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