台灣夏天哪裡最炎熱？氣象局一張圖報你知

今（ 25 ）日全台各地都略顯悶熱，高溫大多於 32 至 35 度，中午氣象局針對台北市、新北市、高雄市、屏東縣、花蓮縣發布高溫資訊「黃色燈號」示警，但究竟什麼是高溫資訊，氣象局製作圖表告訴民眾，台灣的高溫會發生在什麼時候、哪些地方。

氣象局今（ 2018 ）年 6 月 15 日正式發布「高溫資訊」，於每日下午 17 時針對隔日可能發生高溫的縣市提出預警，並以「黃、橙、紅」 3 種顏色燈號顯示不同等級，當天再依照最新觀測資料更新。其中黃色代表氣溫達 36 度以上；橙色為氣溫達 36 度以上，且持續 3 天以上，或氣溫達 38 度以上；紅色為氣溫達 38 度以上，且持續 3 天以上。



▲台北盆地，西部近山區、河谷等空曠地區，花東縱谷、台東地區焚風，都是台灣夏季發生高溫的區域。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，台灣容易發生高溫區域，包括台北盆地，西部近山區、河谷等空曠地區，花東縱谷、台東地區焚風等，提醒民眾高溫發生時應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取降溫措施。

