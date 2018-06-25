運動結合科技 團隊競賽有助變健康

哈佛大學教授凱博文（Dr. Arthur Kleinman）上午出席台灣健康運動聯盟記者會，他認為可以社會科技為基礎，運用智慧社會連結，協助全球民眾養成規律運動與生理量測的習慣，達成行為改變、獲得健康。

（中央社記者陳偉婷台北25日電）人人都知運動有益健康，但總覺得沒時間運動。專家今天指出，結合硬體、軟體和大數據分析，讓科技結合運動，加上團隊激勵，可成功養成運動習慣並變得健康。

結果發現，一個月內參與者行走萬步的天數從4.93天提高到25.7天；每月量血壓天數由1.87天提升為24.33天；每月量體重天數則由8.40天提升為24.30天，且也讓他們更重視自己的飲食。

台灣健康運動聯盟秘書長張東洋表示，每個人都知道應該運動保持健康，但生活忙碌，健康常容易被忽視。透過團隊競賽的激勵方式，「用比輸贏的賭性對抗惰性」，加上現在量測工具、運動手環、雲端科技及大數據分析技術，可以讓民眾更有動力且更方便掌握健康。

衛生福利部國民健康署長王英偉在記者會致詞時也表示，科技跟運動結合是重要的開始，也是國健署應該學習的方向，未來希望可以透過產官學合作，促進民眾健康。（編輯：張芷瑄）1070625