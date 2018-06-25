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中央社

金融時報：中國對台網路攻擊次數激增

中央社2018/06/25 15:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）報導，台灣過去兩年遭受中國嚴重網路攻擊次數激增，最新跡象顯示，隨著美國政府重申支持台灣，北京當局施壓力道只會越來越大。

行政院資通安全處處長簡宏偉表示，台灣政府部門每個月遭受數以千萬次的駭客攻擊，但「重大影響事件」，包括目的為竊取機密政府資料和個人資訊的針對性網攻，從2015年的4件激增至2017年的12件。

另一名台灣高階安全官員指出，網路戰崛起是北京加強施壓台灣的一部分手段，「網路攻擊的次數激增，且主要鎖定政府機構」。

這名官員透露，近幾個月來「（中國）進一步增強力道」，並指出中國在境內進行軍事演習的頻率增加，並鎖定台灣已日漸減少的友邦。

美國資安公司火眼（FireEye Inc）網路間諜分析部門經理李德（Benjamin Read）說，台灣的網路安全部門並未公布網攻來源，但中國是「主要威脅」，他們把台灣當成精進網路間諜技術的「試驗場」。

李德指出：「許多中國惡意軟體首先對付台灣，之後就被觀察到攻擊美國的目標。」火眼公司估計，隨著地緣政治緊張局勢升溫，預期「中國對台灣的網攻次數將會增加」。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）表示，美國正和台灣官員合作，協助他們處理這項問題，並評估網攻對於美國利益的威脅。

但美國和台灣的代表都質疑中國戰略的功效，莫健談到中國更廣泛的戰略時說：「如果目標是要贏得台灣政府的心靈和思想，以及追求兩岸和平統一，這樣的策略似乎貢獻不大。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林憬屏）1070625

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