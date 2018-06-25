澳男打死6企鵝免吃牢飯 動保團體怒批輕判

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲一名男子重擊6隻神仙企鵝致死，今天僅遭法院判處社區服務49小時，免除牢獄之災，招來動保團體怒批輕判。

2016年，澳洲男子傑福瑞（Joshua Jeffrey）和另外兩人在塔斯馬尼亞州（Tasmania）硫磺溪（SulphurCreek）的海灘上喝醉以後，拿棍子重棒打死6隻小企鵝，今遭判加重虐待動物罪。

荷巴特（Hobart）「信使新聞」（Mercury）在伯尼（Burnie）地方法院報導，法官雅戈（Tamara Jago）形容，20歲的傑福瑞對「脆弱的企鵝」施以「冷酷殘忍的舉動」，且毫無悔意。