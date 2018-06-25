澳男打死6企鵝免吃牢飯 動保團體怒批輕判

（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲一名男子重擊6隻神仙企鵝致死，今天僅遭法院判處社區服務49小時，免除牢獄之災，招來動保團體怒批輕判。
2016年，澳洲男子傑福瑞（Joshua Jeffrey）和另外兩人在塔斯馬尼亞州（Tasmania）硫磺溪（SulphurCreek）的海灘上喝醉以後，拿棍子重棒打死6隻小企鵝，今遭判加重虐待動物罪。
荷巴特（Hobart）「信使新聞」（Mercury）在伯尼（Burnie）地方法院報導，法官雅戈（Tamara Jago）形容，20歲的傑福瑞對「脆弱的企鵝」施以「冷酷殘忍的舉動」，且毫無悔意。
「信使新聞」報導，法官宣判時考量了傑福瑞的「智力限制」，判他社區服務49小時及82澳元15分（約新台幣1854元）罰金。判決遭塔斯馬尼亞鳥盟（BirdlifeTasmania）痛罵「毫無嚇阻效力」。
在塔斯馬尼亞，加重虐待動物罪最高可處5年徒刑或約3萬1000澳元（約新台幣70萬元）罰金。
澳洲廣播公司新聞網（ABC）報導，傑福瑞的律師先前告知法官，他的客戶自童年起就受精神問題困擾至今。
塔斯馬尼亞鳥盟執行長、享譽國際的海鳥專家伍勒（Eric Woehler）說：「這無法阻止往後某天，下一個人在外做出完全一樣的事情。」
「這項判決把塔斯馬尼亞珍貴的野生動物價值貶到最低，替未來攻擊野生動物的案件創下不為人樂見的先例。」（譯者：梁元齡/核稿：劉淑琴）1070625