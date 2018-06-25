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中央社

麥肯錫:公股銀行6挑戰 成功轉型增15%淨收入

中央社2018/06/25 15:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北25日電）台灣金融業競爭激烈，公股銀行獲利能力普遍不如民營銀行。管理顧問公司麥肯錫說，公股銀行面臨固守傳統、競爭力不足等6大經營挑戰，若能成功轉型，估將提高最多15%淨收入。

麥肯錫今天舉辦「重返榮耀—台灣公股銀行轉型之路」媒體發表會，報告內容提及，過去台灣金融業由公股銀行獨佔，但金融自由化與銀行業開放後，民營銀行也加入金融市場；而在全球化與數位化浪潮來襲後，金融科技公司也加入戰局，導致公股銀行經營壓力日增。

麥肯錫進一步分析公股銀行與民營銀行的績效，發現公股銀行的手續費收益占比、股東權益報酬率（ROE）、每分行產能等，都遜於民營銀行，且市佔率也日益遭侵蝕。

對此，麥肯錫指出，公股銀行正面臨6大經營挑戰，包含業務偏傳統導致競爭力不足、人力資源體系與人才缺口大、分行據點營運效率不彰、IT系統老舊導致數位資源匱乏、創新不足致客戶體驗不佳，以及組織文化保守致不利改革等。

麥肯錫進一步透過深度訪談與數據分析，診斷公股銀行管理現狀、並參考國外大型銀行成功轉型案例後，對公股銀行提出10大轉型策略。一是強化財富管理策略，透用過去累積的豐富客戶資源，作為發展財管業務的基礎，並打造具備高銷售動機和諮詢能力的理專團隊。

其次是深耕企金客戶、增加產品多樣性；第三是加速實體分行轉型；四是強化風險控管與法令遵循；五是打造以客戶為中心的管理經營模式；六是優化組織架構，建立跨業務單位的協作機制；七是建立具競爭力的人資體系，打造市場導向的薪酬機制。

第八，麥肯錫表示，公股銀行過去資訊系統普遍老舊、效率不彰，影響業務發展競爭力。為因應數位化浪潮來襲，公股銀行迫切需要進行IT系統現代化及全面升級，厚植數位化方面的核心競爭力。第九，則是建設大數據分析及應用能力，並確保數據能結合業務具體方案，實現數據分析的商業價值。最後則是從上而下改變組織文化，才能有效完成轉型。

麥肯錫指出，依照過去經驗，若能成功推動銀行轉型，可提高15%的淨收入。若8大公股銀行能全面轉型成功，整體可創造每年新台幣215億元至429億元的淨收入。（編輯：郭萍英）1070625

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