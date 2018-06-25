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貿易緊張局勢升溫 美元兌日圓跌破50日MA線

鉅亨網2018/06/25 15:38
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中美之間貿易緊張局勢升溫，而歐盟在 22 日開始對美國課徵報復性關稅，使得投資者進行風險規避，較安全的貨幣日圓走升，美元兌日圓在 4 月 29 日後首度滑落 50 日 MA 線，25 日下跌 0.4% 暫報 109.52。

美元兌日圓匯率走勢(資料來源:investing.com)
美元兌日圓匯率走勢 (資料來源: investing.com)

美元兌日圓在 25 日一度下跌至 109.45，為 6 月 11 日以來的最低水平，目前匯率暫報 109.52，低於 50 日 MA 線 109.55。

《華爾街日報》指出，美國財政部正在商討限制中國資金投資美國企業的規範，擁有 25% 以上中資的企業，將被限制不得併購跟「重要工業技術」相關的美國企業。再加上美國總統川普於 22 日威脅表示，將對所有從歐盟進口的車輛課徵 20% 的關稅，使得投資者湧向安全資產。

興業銀行駐東京的外匯主管 Kyosuke Suzuki 表示：「由於美國與歐盟的紛爭，美元兌日圓走勢已不穩定，若任何貿易談判出現正面的突破，將促使投資者逢低買進美元，但現在這種情形根本就不會發生。」

本週美國將公佈 S&P 20 大城物價指數、美國經濟諮商會消費者信心指數、耐用品訂單月增數據以及 Q1 核心 PCE，Suzuki 認為，就算這些數據表現良好，若貿易緊張局勢未退卻，美元可能不會獲得太大的支撐。

日本將在週五公佈 6 月東京 CPI 數據、5 月失業率與 5 月工業產出數據。《fxempire》指出，除了美國和日本即將公佈的數據，美債和美股為影響美元兌日圓走勢的另外兩項要素。

以長期來看，由於聯準會較鷹派，而日本央行傾向維持貨幣政策不變，將使美元獲得支撐，但以短期來說，中美之間的貿易糾紛，將使投資者對安全資產的需求提升，拉高美債和日圓，當美債價格提升，美債殖利率會下滑，將進一步使美元成為較不具吸引力的資產。

如果美元在股市走低和殖利率下滑的情況下仍上漲，那這代表著，長期投資者認為，貿易戰將導致通膨加劇和聯準會加快升息步伐。

短期投資和長期投資分歧的看法，將加劇本週美元兌日圓匯率的波動。

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