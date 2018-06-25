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中央社

傘兵秦良丰轉台北三總 跨科醫療全力照顧

中央社2018/06/25 15:39
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷、蘇木春台北25日電）陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘意外墜地，目前生命跡象穩定，今天轉送台北三軍總醫院住進加護病房。三總由超過10名醫護組成的跨科醫療團隊接手全力照顧。

台北三軍總醫院今天證實秦良丰已抵三總，住進加護病房進行後續照顧。三總組成包含神經外科、胸腔內科、高壓氧中心、精神科及中醫等10多醫護全力照顧。三總明天上午也將舉行記者會，秦良丰父母及醫療團隊將出席，說明秦良丰狀況及後續照顧。

「童綜合醫院與軍方醫療無縫接軌記者會」今天在童綜合醫院舉行，軍方頒發感謝狀給童綜合醫院，秦良丰的父親秦天人也分享醫療過程，並致贈感謝信給院方。

秦天人說，感謝醫療團隊包括醫師、復健師、呼吸治療師、中醫與醫護人員傾盡全力幫忙兒子；意外大家都不想發生，既然發生就用平靜與感恩的心來面對，也很感謝蔡總統、國防部、軍醫局，尤其特戰弟兄從指揮官到連上弟兄，24小時全天候關心發展。

說到近40天來的心情轉折，秦天人語帶哽咽說，從煎熬到看到兒子說話的喜悅，心裡真的都是感謝大家，兒子一開始開口要爸爸媽媽抱「他抱著跟我說爸爸對不起，我知道他沒有怪罪任何人」，謝謝大家幫兒子加油集氣，甚至有美國亞特蘭大的華僑寫信祝福，「老天又把這孩子送給我們，我也告訴良丰未來的路不管怎麼難走，爸爸媽媽一定會陪在你旁邊，我們一起奮鬥，一起努力，我們一起痛、一起哭」。

童綜合醫院神經外科主治醫師金若屏說，患者目前呼吸狀況穩定進步，四肢活動明顯改善，左腳膝蓋、腳踝活動明顯，右腳、右手也已可活動，但患者氣切後呼吸訓練還未到達標準，只能短暫時間塞住氣切管與家人溝通，講話的聲音、邏輯與大腦思考都很正常，講話能力未受影響。

金若屏指出，因患者橫膈肌目前只恢復到3、4分，正常是10分，因此還不能將氣切管塞住，現在語言溝通只能用氣音，呼吸訓練仍需要交替進行。

童綜合醫院副院長遲景上說明，患者神經系統可以看到明顯進步，因是屬於高位的頸椎受傷，會影響呼吸與肢體動作，經過亞急性期，現在進到慢性期，需要借助營養營造神經細胞修復環境，必須在受傷半年後進行評估，若是恢復狀況停滯，才會進行開刀侵入式治療。

國防部副部長張冠群說，秦良丰在下午1時30分已到達三軍總醫院，發生意外至今是第40天，這應該是秦良丰一生最艱難的時刻，但恢復過程展現特戰精神，堅強的挺過難關，同袍、醫護人員關心都不中斷，都是他最重要的精神支柱，三軍總醫院有一系列醫療與復健照顧，是未來最忠實與堅強的後盾

陸軍後勤指揮部軍醫處長查岱龍說，案件發生後三軍總醫院、榮民系統醫療團隊，都有專科醫師參與醫療互相協助，希望幫助秦良丰及早恢復。後續也透過會議持續關注病情，三軍總醫院有設備能量與醫療經驗，包括高壓氧、中醫與後續復健等治療都可以持續進行，提供更好的照顧。

航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足直接落地，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，目前病情趨於穩定。(編輯:孫承武) 1070625

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