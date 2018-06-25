NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈民意落差　林佳龍：大方向是對的金曲400萬人觀看　收視高點是她台灣大寬頻500M上網$799
政治

諾魯難民來台就醫　府：台灣有責任照護弱勢朋友

記者林仕祥／台北報導2018/06/25 15:54
▲總統府發言人黃重諺表示，作為國際上醫療健康先進國，台灣有責任，也樂意跟國際社會共同關心、照護，在健康醫藥衛生上相對弱勢的朋友，進一步致力提升全體人類的健康福祉。（圖／NOWnews資料照）
▲總統府發言人黃重諺表示，作為國際上醫療健康先進國，台灣有責任，也樂意跟國際社會共同關心、照護，在健康醫藥衛生上相對弱勢的朋友，進一步致力提升全體人類的健康福祉。（圖／NOWnews資料照）

外媒報導，澳洲與台灣去年9月祕密簽署諒解備忘錄，讓澳洲政府可把安置在諾魯共和國，且有緊急醫療需要的難民，送到台灣接受治療，總統府今（25）日回應，儘管中國大陸對台打壓不斷，不過作為國際上醫療健康先進國，台灣有責任，也樂意跟國際社會共同關心、照護，在健康醫藥衛生上相對弱勢的朋友，進一步致力提升全體人類的健康福祉。

總統府發言人黃重諺表示，秉持普世人權和健康價值的原則，台灣也會持續協助友邦提升醫療水準，並且與理念相近國家，繼續深化在人道救援、跨國防疫等國際議題合作，以深化健康國際的目標。

外交部稍早前表示，世界衛生組織（WHO）憲章明載「健康乃基本人權」，為呼應「全民健康覆蓋」理念，台灣在守護國民健康權利之餘，也致力深化在國際醫療領域的貢獻，並將提升我友邦醫療水準及加強醫療合作，列為雙邊合作重點之一。諾魯是我國位於南太平洋的堅定友邦，台諾雙邊醫療合作計畫行之有年，並獲致豐碩成果，有效增進該國人民的健康與福祉，深得諾國朝野肯定與感謝，更普獲區域內國家讚許。

外交部指出，澳洲政府考量我國醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與我簽定合作備忘錄，由臺安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護，充分發揮我人道精神。

外交部強調，作為國際社會積極及具建設性的成員，台灣樂願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。
 

關鍵字諾魯難民總統府黃重諺外交部澳洲
軍改通過　今寄發退休俸重算通知書陸網軍狂攻台灣　我祭3招防護資安

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan