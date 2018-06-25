諾魯難民來台就醫　府：台灣有責任照護弱勢朋友

總統府發言人黃重諺表示，秉持普世人權和健康價值的原則，台灣也會持續協助友邦提升醫療水準，並且與理念相近國家，繼續深化在人道救援、跨國防疫等國際議題合作，以深化健康國際的目標。

外媒報導，澳洲與台灣去年9月祕密簽署諒解備忘錄，讓澳洲政府可把安置在諾魯共和國，且有緊急醫療需要的難民，送到台灣接受治療，總統府今（25）日回應，儘管中國大陸對台打壓不斷，不過作為國際上醫療健康先進國，台灣有責任，也樂意跟國際社會共同關心、照護，在健康醫藥衛生上相對弱勢的朋友，進一步致力提升全體人類的健康福祉。

外交部稍早前表示，世界衛生組織（WHO）憲章明載「健康乃基本人權」，為呼應「全民健康覆蓋」理念，台灣在守護國民健康權利之餘，也致力深化在國際醫療領域的貢獻，並將提升我友邦醫療水準及加強醫療合作，列為雙邊合作重點之一。諾魯是我國位於南太平洋的堅定友邦，台諾雙邊醫療合作計畫行之有年，並獲致豐碩成果，有效增進該國人民的健康與福祉，深得諾國朝野肯定與感謝，更普獲區域內國家讚許。

外交部指出，澳洲政府考量我國醫衛與照護水準，及台諾多年醫療合作經驗，於去年9月間與我簽定合作備忘錄，由臺安醫院自今年1月起，協助現居諾魯的難民及尋求庇護者，在緊急且在諾魯無法獲得及時醫療診治的情形下，轉送來台接受醫療照護。備忘錄中明訂締約雙方應遵守國際人權標準，確保相關當事人受到有尊嚴的對待及妥適的診治照護。計畫施行迄今，已提供10餘名重（急）症病患完善有效的醫療照護，充分發揮我人道精神。

外交部強調，作為國際社會積極及具建設性的成員，台灣樂願與國際社會共同關心及致力提升全體人類的健康。台灣將持續秉持普世人權與健康價值的原則，協助友邦提升醫療水準，並與理念相近國家，繼續深化在醫療援助、人道救援、跨國防疫等全球性議題上的合作，以實現「健康無國界」的目標。

