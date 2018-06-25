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中央施政民意落差　林佳龍：大方向是對的

記者柳榮俊／台中報導2018/06/25 16:44
▲議員指出，中央做很多過去做不來的興革事項，基層卻有許多不同的聲音，必須要更加順應民意（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.25)
▲議員指出，中央做很多過去做不來的興革事項，基層卻有許多不同的聲音，必須要更加順應民意（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.25)

中央政府近來推動許多的政策，但基層卻有許多不同的聲音。台中市長林佳龍25日在市議會備詢時指出，民進黨中央做了很多過去做不來的興革事項，大方向都是對的。他很有信心，雖然輿論有不同的意見，但是只要做出成績，並且和社會溝通清楚，未來都會反映在選票上。

台中市議會25日進行市政總質詢。市議員邱素貞、謝明源、翁美春、蕭隆澤、陳淑華、張芬郁以及曾朝榮在聯合質詢時指出，回顧2014年縣市長選舉，國民黨縣市長只當選6席，而民進黨獲得13席；顯示民眾當時對國民黨政府的失望。也代表中央政府施政，必須要更加順應民意。

邱素貞表示，中央近來推動「一例一休」、「非核家園」，以及7月上路的「軍公教年金改革」，都引起社會廣大討論與出現不同爭議。她質詢林佳龍市長，如何從地方執政的角度，去解決中央政策與民意的落差？

林佳龍表示，這二年多來，民進黨中央做了很多過去做不來的興革事項，但是為什麼社會沒有反映在支持度上，確實值得探討。其中包括年金的改革，這是為了下一代的永續發展，大方向是對的，但是對於那些被減少退休金的人，如何在物質上以及精神上減少他們的反彈，這是中央必須去思考的。

至於黨產的處理，這也是過去幾乎不可能的事情；轉型正義也是在最快時間內有很大的發展。此外，在經濟成長及所得分配上，也都是往好的方向。至於如何去和社會溝通，中央已經有注意到，而民進黨地方縣市首長，也都很認真和民眾溝通，也有很多的成績。

林佳龍說，民意的反映是最重要，他還是很有信心，雖然輿論會有變化，但是只要做出成績，並且和社會溝通清楚，未來都將會反映在選票上。

關鍵字林佳龍台中市議會一例一休非核家園
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