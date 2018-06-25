行銷高雄亞灣區 許立明日本東京招商

許立明在招商會上表示，高雄與日本淵源深厚，舉凡高雄築港、城市規劃與鐵道建設都與高雄發展密不可分。他說，市府全力打造亞洲新灣區，推動數位文創、會展觀光等新興產業，讓高雄成為宜居宜遊的國際都會，盼日商透過招商大會更認識高雄，投資開發與設立公司、工廠，創造台日雙贏的局面。

高雄市臨港的亞洲新灣區極具發展潛力，今天招商大會現場互動熱烈，參加招商大會的近百家日籍企業涵蓋生技醫療、金融保險、通訊電子等領域，與會人員發問踴躍，紛紛表達對於投資高雄的濃厚興趣。

（中央社記者王淑芬高雄25日電）為爭取日商持續投資高雄，高雄市代理市長許立明率團赴日招商，今天上午在日本東京竹芝海濱飯店舉辦「高雄in Tokyo招商大會」，行銷介紹亞洲新灣區與和發產業園區的投資環境。

經濟發展局長李怡德針對高雄投資環境進行簡報，說明市府近年透過港灣改造帶動城市轉型，亞洲新灣區重大建設已相繼完成，其中的特貿3、特貿5C等開發基地深具投資潛力；此外，適合製造業進駐的和發產業園區正全力趕工，市府除成立單一窗口解決投資問題，另提供研發與移居津貼等補助，適合日商投資設廠。

市府新聞稿指出，日商是高雄占比最高的外資企業，累計有206家日資企業、投資金額約新台幣477億元，是高雄市發展重要商貿夥伴。

至於亞洲新灣區是指高雄多功能經貿園區的核心區，亞灣區是高雄市產業轉型的重大建設，粗估亞灣區內投資逾300億元，包括海洋暨流行音樂中心、輕軌等。(編輯:孫承武)1070625