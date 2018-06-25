綠委施壓調又昱報稅機密資料？　財政部這麼回應

新北市長選戰日益激烈，綠營猛攻國民黨新北市長參選人侯友宜文化大學宿舍案，立法院國民黨團首席副書記長曾銘宗25日指控，民進黨某位非北部、非財委會的林姓立委，施壓財政部高層違法取得又昱公司10年的報稅資料，這是民進黨目無法紀、濫權介入選舉，更讓讓財政部公權力介入選舉。

針對立法院國民黨團指控，民進黨立委施壓財政部高層，違法取得又昱公司10年的報稅資料，讓財政部公權力介入選舉。對此，財政部25日表示，依稅捐稽徵法規定，除納稅義務人本人或其繼承人、稅捐稽徵機關、監察機關等8相關人員和機構外，包括財政部及稅捐稽徵機關都應絕對保守祕密，並無提供課稅資料。

國民黨立委賴士葆也指出，根據稅捐稽徵法33條規定，對於所有納稅人的報稅資料要保持絕對機密，刑法中也有洩密罪等相關規定，所以這位財政部官員已經違法，呼籲財政部官員不要為了升官做出違法動作，要嚴守行政中立。

立委費鴻泰則批評，綠營猛打又昱公司地址有其他4家公司，這是空頭公司，但前行政院長蘇貞昌所創辦的超越基金會也有同樣空頭公司的狀況，這根本是選舉潑糞戰，現在為了選舉還用查稅的政治手段，來介入選舉。

對於國民黨立委的指控，財政部指出，稅捐稽徵法第33條第1項規定，稅捐稽徵人員對於納稅義務人的財產、所得、營業、納稅等資料，除對包括一、納稅義務人本人或其繼承人；二、納稅義務人授權代理人或辯護人；三、稅捐稽徵機關；四、監察機關；五、受理有關稅務訴願、訴訟機關；六、依法從事調查稅務案件的機關、七、經財政部核定的機關與人員；八、債權人已取得民事確定判決或其他執行名義者外，應絕對保守祕密。

有關立委請財政部提供又昱公司報稅資料指控部分，財政部也強調，涉及該公司的財產、所得、營業、納稅等資料，財政部及稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法規定，應絕對保守秘密，尚無提供課稅資料。

