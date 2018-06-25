關平帝君聖誕／關平身世大解謎！親生？義子？

首先，在正史《三國志》即有記載關羽（以下稱為「關公」）擁有二子一女，長子「關平」、次子「關興」，女兒名字並無記載。長子關平隨父征戰各地，為關公得力助手，最後與父親在臨沮之難一同殉難；關興則得諸葛亮重用，後更一路做到了侍中、中監軍的職位，不幸卻英年早逝，相當可惜。在地方正史《關帝志》中也記有：「（關羽）稍長娶妻胡氏，於靈帝光和元年（西元178年）五月十三日生子關平。」可見在正史中皆承認關平就是關公的親生兒子。

在祀有關聖帝君的廟宇常能見到周倉、關平兩隨侍，農曆五月十三日為關平帝君聖誕，今年國曆為2018年6月26日，在聖誕前夕請先跟著保庇一起弄清楚關平帝君的身世，祂究竟是關公收的義子還是親生兒子呢？

但在改編史實所著成的《三國演義》中，第二十八回描述了關公千里尋兄「關定」，關定將自己十八歲的次子關平託付給關公，劉備便主張讓關公收關平為義子。在《三國演義》中有許多關公訓練關平的生動內容，連夜行軍、訓練騎術、讀《春秋》、練書法等，最終將關平鍛鍊為文武雙全的人才，頗有關公風範。

為什麼親生父子到了小說裡面就成了義父子呢？（難道這是《甘味人生》三國版嗎？）明明正史僅用了幾個字、幾句話交代關平的身世，一般學者認為小說中會幫關平「加戲份」的很大原因是為了增加故事張力，使得故事發展更加曲折動人。

關平其追隨關公的忠義形象、驍勇征戰各地和最後英勇為國犧牲，到了宋朝，宋徽宗封其武陵侯，南宋寧宗再加「威顯」二字，後皆統稱「威顯武陵侯」。

明天就是關平帝君、關平太子聖誕了，大家別吝嗇你們的祝福，給這位「貨真價實」的關公長子聖誕的祝福吧！

資料參考：

維基百科－關平

關平將軍的由來與事蹟

三國關平是誰的兒子 關平是怎麼死的

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