NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈民意落差　林佳龍：大方向是對的金曲400萬人觀看　收視高點是她台灣大寬頻500M上網$799
財經

學生暑假打工旺季　76%考量薪水、補教業最夯

記者彭夢竺／台北報導2018/06/25 16:08
▲據人力銀行調查，學生選擇工作的考量因素76.11%是薪水，打工的學生預計每個月可以賺到15,719元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲據人力銀行調查，學生選擇工作的考量因素76.11%是薪水，打工的學生預計每個月可以賺到15,719元。（示意圖／NOWnews資料照）

許多大專院校學生開始放暑假，正是學生族群的打工旺季，隨著時薪不斷調漲，行政院更研擬8月份基本工時薪從現行的140元調高到150元，是否會激勵學生族群的打工意願呢？根據人力銀行調查，學生選擇工作的考量因素76.11%是薪水，打工的學生預計每個月可以賺到15,719元，打工時數是93個小時，比法定最低時薪140元，多出21%。

根據1111大學網針對「暑假打工家教意願調查」結果顯示，暑假期間有超過8成的學生有打工計畫，原因有超過9成6是為了賺取學費、生活費，其次則是為了累積工作經驗(66.18%)與學習技術/技能(33.46%)，預計從事的打工類型以補習班老師、行政人員(54.01%)最多，其次包括餐飲外場(39.32%)、餐飲內場(29.82%)，以及賣場銷售人員(25.82%)，都是學生族群較想從事的工作類型。

進一步調查打工的學生選擇工作的考量因素，76.11%以薪水為最重要的考量因素，68.40%考量交通距離、65.28%是工作環境、41.54%是排班彈性，還以40.36%符合個人興趣。調查也顯示，打工的學生預計每個月可以賺到15,719元，預計的打工時數是93個小時，平均時薪169元，比法定最低時薪140元，多出21%。

而選擇家教的學生，教授的科目以數學(54.82%)、伴讀(47.89%)、英文(34.04%)為最多，預計月賺10,873元，但平均工時大幅降低到29.73個小時，時薪也提高到366元，相當於打工的2.2倍，也看出靠知識賺錢比靠勞力賺錢效益更高，同樣的時數可以創造2倍收入；進一步分析，家教收入以傳播教育學群最高，平均月賺22,500元。

關鍵字人力銀行打工暑假1111大學網
綠施壓違法查稅侯友宜？財部回應台幣貶破30.4　創近9個月新低

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan