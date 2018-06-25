學生暑假打工旺季　76%考量薪水、補教業最夯

許多大專院校學生開始放暑假，正是學生族群的打工旺季，隨著時薪不斷調漲，行政院更研擬8月份基本工時薪從現行的140元調高到150元，是否會激勵學生族群的打工意願呢？根據人力銀行調查，學生選擇工作的考量因素76.11%是薪水，打工的學生預計每個月可以賺到15,719元，打工時數是93個小時，比法定最低時薪140元，多出21%。

根據1111大學網針對「暑假打工家教意願調查」結果顯示，暑假期間有超過8成的學生有打工計畫，原因有超過9成6是為了賺取學費、生活費，其次則是為了累積工作經驗(66.18%)與學習技術/技能(33.46%)，預計從事的打工類型以補習班老師、行政人員(54.01%)最多，其次包括餐飲外場(39.32%)、餐飲內場(29.82%)，以及賣場銷售人員(25.82%)，都是學生族群較想從事的工作類型。