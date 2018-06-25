美團提交港交所IPO申請 去年虧損190億元人民幣

美團發言人表示，該公司目前沒有披露有關籌款金額或估值的訊息。根據最初的文件顯示，去年它的淨利為 190 億元人民幣（合 29 億美元），營收為 339 億元人民幣。 然而受到市場和研究支出增長的影響，及調整股權獎勵等項目後，去年全年虧損額達到 190 億元人民幣 (合 29 億元)。根據路透社報導，美團希望籌集超過 40 億美元。

經過數月的猜測，中國最大的服務預訂 app 美團證實已申請公開發行。該公司的 IPO 申請已於今日 (25 日) 早些時候提交給香港證券交易所，並由高盛、摩根士丹利和美國銀行美林證券贊助。

自 2015 年美團與大眾點評合併後，美團成為中國 O2O 的領導者，這是一種消費者能在線上購買商品和服務，同時也將人們帶入實體店面的模式，例如電影票預訂。

美團最初專注於餐廳預訂和食品配送，然後擴展到更多在地服務中，以創建它所描述的「一站式超級應用程序」，讓用戶可以購買電影票、預約 SPA 和沙龍、預訂交通和飯店房間，甚至還可以支付 MoBike，一個美團在四月份以 27 億美元收購的自行車共享程式。

該公司表示，其商業模式的優勢是客戶之間的垂直轉換。例如新的飯店預訂消費者中有超過 80% 會首先使用美團 App 進行送餐或餐廳預訂。

美團於今日的發言中表示，它目前擁有 3.1 億交易用戶 (相當於美國人口) 和 440 萬活躍商戶。過去三年，其收入從 2015 年的 40 億人民幣增加到 2016 年的 130 億人民幣，2017 年達到 339 億人民幣（約合 52 億美元），同時其交易總額從 2015 年的 1610 億人民幣下降到 2016 年的 237 億人民幣，其後 2017 年為 357 億元人民幣（約合 548 億美元）。

美團也表示，調整後的淨虧損由 2015 年的 59 億人民幣下降至 2017 年的 29 億人民幣（約合 4.3 億美元）。

根據 CB Insights 的數據，美團最近被估值為 300 億美元，使其成為全球第四大最有價值的創業公司。

美團的首次亮相是中國科技日新月異的一個信號與美國緊張關係中的一個亮點。美團和滴滴出行等新一代人正在形成一個長期由社交媒體巨頭騰訊 (700-HK)、電子商務公司阿里巴巴 (BABA-US) 和搜索引擎百度 (BIDU-US) 壟斷的互聯網產業。