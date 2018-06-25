柯佳嬿竟戴這個進廚房　坤達曬老婆醜照被虧翻

33歲女星柯佳嬿去年底和大3歲的藝人坤達結婚，小倆口經常在社群網站放送閃光彈，不吝與粉絲分享甜蜜的新婚生活，昨（24）日坤達在臉書PO出一張柯佳嬿「全副武裝」為她張羅早午餐的照片，還要大家幫老婆「說點好聽的話」，讓網友虧他：「這樣出賣自己的女人對嗎？」

坤達在臉書上寫道：「太感動了！老婆放假還煮早午餐給我吃！！」並附上一張柯佳嬿穿著圍裙，臉上戴著護目鏡和口罩，戰戰兢兢拿著炒菜鍋的照片，由於模樣看起來頗為滑稽，坤達也向網友「解釋」，表示老婆因為怕被鍋子的熱油噴到所以才會穿戴成這樣，笑說要大家說些像「好美的人妻」之類的好話讚美柯佳嬿，引來網友一陣爆笑。



▲夫妻倆經常在社群放閃。（圖／翻攝柯佳嬿臉書 , 2018.06.25）

有網友看到照片後大笑留言：「超狂的啦」，坤達還回覆：「靠臉吃飯的」，有人則說「人夫真幸福」、「保護成這樣，其實是職業道德」、「好專業的人妻」，夫妻倆逗趣的互動掀起一陣討論，不過也有人對於他再度PO出柯佳嬿的醜照，猛虧：「你很快就會看到『男明星邊跪算盤邊洗碗怎麼了嗎』的圖文了」！



▲坤達PO出柯佳嬿為他張羅早午餐的照片。（圖／翻攝坤達臉書 , 2018.06.25）