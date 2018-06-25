彰縣校園種電賺逾億元 第二期增58校

（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）彰化縣政府推動校園太陽能種電計畫，第一期進帳逾新台幣1億元，幾所學校獲得回饋金累計超過1百萬元，縣政府今年辦理第二期計畫，盤點新增58校加入，今天與得標廠商簽約。

彰化縣政府民國104年起推動校園種電計畫，由縣府統一辦理標租與簽約，租賃期間由廠商全額負擔建置及維護費用，第一期計畫106年底完成187校、199案場、488棟校舍屋頂裝設太陽光電發電系統，今年接續辦理第二期計畫，盤點58校尚未施作的校舍與土地公告標租。

彰化校園種電第二期計畫由厚聚能源開發股份有限公司得標，縣政府今天與廠商簽約，並發表歷年校園種電成果，其中北斗國中、南興國小、僑信國小、湖東國小、湖北國小等校回饋金累計達1百萬元以上，多數學校也獲數十萬元。