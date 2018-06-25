鎮江退伍軍人抗議持續 當地嚴控出入交通

中國大陸媒體對事件噤聲，抗議人士透過微信、推特（Twitter）等社群媒體對外傳播訊息。法國廣播電台報導說，大批被抓老兵分別被送到周邊縣市學校關押等待遣返。當局雖已採取中途攔截、停車停運等辦法阻攔，外地退伍軍人還在源源不斷向鎮江湧進。

中國大陸江蘇省鎮江市多名退伍軍人日前在當地市政府維權時遭打傷，引發大陸各地退伍軍人不滿，陸續集結到鎮江示威。流傳在網路上的消息及影片顯示，退伍軍人22日深夜至23日凌晨被警員包圍，爆發衝突。

（中央社台北25日電）中國江蘇省鎮江19日發生退伍軍人集結抗議事件，連日來吸引不少聲援人士聚集鎮江。由於陸媒噤聲，社群網站上出現各種消息，傳言當局將抗議人士帶走隔離，並嚴控進入鎮江的交通。

微信一些消息稱：鎮江「全部戒嚴了，拉上了警戒線，有許多警察」、「老兵進不了現場，到了現場的老兵馬上就被帶走，分散到鎮江市各個區縣的學校裡去。」

美國之音引述江蘇維權人士張建平表示，鎮江形勢嚴峻，有人散布各種謠言，構陷栽贓維權老兵和支持群眾，為當局鎮壓清場找借口。還有故意製造謠言怪罪境外勢力。

在社群網路發布的影片稱，鎮江市內到24日仍有許多外地老兵在市區與警方對峙。另外，當局動員了許多號稱安全引導員的人員，他們帶著紅袖章，專門阻攔老兵，到了現場的老兵也被他們馬上帶走。

維權人士姚立法在維權網轉發一些退伍軍人發出的信息，其中一人表示，「我已經被非法拘禁在鎮江中學將近30個小時，微信被封，拘禁場所網路和電話信號被屏蔽，時有時無」。（編輯：翟思嘉/朱建陵）1070625