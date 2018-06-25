澳洲爬行動物瀕危 竟是野貓惹的禍

來自澳洲查爾斯達爾文大學（Charles DarwinUniversity）的研究主筆伍納斯基（John Woinarski）指出：「每隻野貓平均每年殺掉225隻爬行動物。」

研究發現，每年共有約6億5000萬隻蜥蜴和蛇淪為野貓和家貓的獵物。

今天的新發現是根據超過1萬組貓的飲食樣本，由全澳各地的環境學家提供。

自從兩世紀前歐洲移民將貓引進澳洲後，貓就已將某些物種趕盡殺絕。但貓隻繁衍猖獗，絕育和選擇性撲殺都成效不彰。

他又說，比起美國或歐洲，澳洲野貓吃掉的爬行動物數量更多。

「某些貓隻食用的爬行動物數量驚人。我們發現許多個案會暴食蜥蜴，最高紀錄是一隻貓的肚子裡有40隻蜥蜴。」

這份報告發表於期刊「野生研究」（WildlifeResearch），顯示貓會殺害250個不同品種的爬行動物，包括大漠石龍子、鬃獅蜥和壁虎。這些物種中有11種瀕危。

澳洲政府已經編列超過3000萬澳元（約新台幣6億7728萬元）預算給相關計畫，以減少野貓對野生動物的危害。（譯者：梁元齡/核稿：陳昱婷）1070625