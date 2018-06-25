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中央社

溫情訴求 高雄市道安短片宣傳馬路虎口

中央社2018/06/25 16:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社王淑芬高雄25日電）暑假又是出遊的旺季，為降低大型車及機車事故肇事率，高市府拍攝2支交通安全宣導短片，呼籲大型車加裝行車視野輔助系統，也請人車上路務必小心。

市府發布的「她還在等你回家」及「你和我想的不一樣」2支交通安全宣導短片，今天起在高雄款臉書、高捷、7-11、全家及屈臣氏等通路同步播出。

新聞局長張家興指出，宣導短片由中央、地方攜手合作宣導並呼籲大型車加裝行車視野輔助系統、用路人遠離大型車，騎乘機車時務必專心留神，盼與市民朋友共同努力，增進交通安全。

「她還在等你回家」宣導短片以親情訴求為出發點，描述小孩在家中殷切期盼媽媽回家；但馬路如虎口，當行駛在大型車旁，一旦進入視野死角區，容易發生事故，提醒用路人遠離大型車並提高警覺。

市府另依據106年，高雄市18到24歲機車事故占總體交通事故一成多，透過「你和我想的不一樣」短片劇情述說共乘機車的男女奔馳、狂飆成了危險用路人的情形，宣傳汽機車族務必專心駕駛，勿超速。

據統計，高雄市107年1到5月間，發生3萬1175件交通事故，與去年同期比較，減少3812件、死亡人數減少11人、受傷人數減少5945人。顯見運用多元管道宣導，有效降低交通事故發生的機率。(編輯:孫承武)1070625

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