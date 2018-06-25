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中央社

世界射箭大獎賽鹽湖城站 中華女團奪金

中央社2018/06/25 16:05
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北25日電）從4比0領先，被追到4比4平，最後3箭加射，中華亞運反曲弓女子射箭代表隊靠著3支完美10分箭，以5比4擊敗墨西哥，拿下2018世界大獎賽鹽湖城站反曲弓女團金牌。

2018世界射箭大獎賽鹽湖城站，是今年世界射箭大獎賽的第3站，中華女團連續3站都在世界大獎賽奪牌，不過中華反曲弓女子隊教練倪大智坦言：「這應是3站大獎賽中，難度最高的一場。」

由於鹽湖城海拔約4000公尺，場地空曠風勢又大，中華隊為了適應場地，在比賽前一週抵達進行移訓，倪大智表示，「這裡的風非常大、而且很亂，對選手來說，幾乎每一次發射都要調整，難度很大」。

今天女團金牌戰，中華隊在前2局先以52比48、56比49先拿下，沒想到接下來連丟2局，被墨西哥逼到最後加射3箭分勝負。

倪大智表示，選手在獎牌戰仍沉得住氣，扛得住壓力，已值得讚許，加上加射第一支箭，譚雅婷就飆出完美10分箭，給了後面隊友更多信心。

中華反曲弓女子射箭代表隊，曾在4月的上海站先拿下女團銀牌，5月土耳其則鍍銅，轉戰鹽湖城站首度射金，倪大智透露，下個月中華隊將前往德國參加大獎賽第4站，接著出征印尼參加亞運，「希望奪牌的氣勢一路延續下去，在雅加達亞運也能拿到獎牌」。

此外，譚雅婷除女團奪金，她在個人對抗賽，以及與17歲小學弟湯智鈞聯手的混雙也雙雙奪銅，在這次大獎賽鹽湖城站個人包辦1金、2銅，堪稱收穫最豐的箭客。（編輯：張芷瑄）1070625

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