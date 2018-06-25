世界射箭大獎賽鹽湖城站 中華女團奪金

（中央社記者龍柏安台北25日電）從4比0領先，被追到4比4平，最後3箭加射，中華亞運反曲弓女子射箭代表隊靠著3支完美10分箭，以5比4擊敗墨西哥，拿下2018世界大獎賽鹽湖城站反曲弓女團金牌。

2018世界射箭大獎賽鹽湖城站，是今年世界射箭大獎賽的第3站，中華女團連續3站都在世界大獎賽奪牌，不過中華反曲弓女子隊教練倪大智坦言：「這應是3站大獎賽中，難度最高的一場。」

由於鹽湖城海拔約4000公尺，場地空曠風勢又大，中華隊為了適應場地，在比賽前一週抵達進行移訓，倪大智表示，「這裡的風非常大、而且很亂，對選手來說，幾乎每一次發射都要調整，難度很大」。