中職平均月薪稍降 富邦擠下中信兄弟稱冠

其中，總月薪主要採計加入工會本土球員總薪資，平均月薪則是總月薪除以加入工會的本土球員人數。

球員工會自2013年起進行全面薪資普查統計，製表薪資金額源自會員填寫會費資料，反推估薪資金額，並以今年3月24日開幕戰當日為基準，共223位工會會員，富邦2位與Lamigo桃猿1位非會員未計入。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台北市職業棒球員職業工會今天公布今年中職本土球員薪資統計，平均月薪減1.67%，僅Lamigo桃猿、富邦悍將成長，且富邦平均月薪16.6萬元，擠下中信兄弟稱冠。

觀察中華職棒4隊團隊總月薪，今年整體平均衰退2.11%，僅統一獅、Lamigo桃猿維持正成長，去年拿下總冠軍的桃猿隊，今年團隊薪資增幅高達6.14%。

富邦悍將因球員人數從去年58人，今年降至54人，儘管團隊總月薪衰退，但仍高達898.2萬元，打敗中信兄弟893.4萬元，躍居冠軍。

值得注意的是，各隊50萬級以上高薪球員，以富邦悍將和中信兄弟各占4位最多，統一、桃猿僅2位。

中職近3年球員平均月薪從2016年15.2萬元、2017年增至15.6萬元，但今年卻縮水1.67%、僅剩15.3萬元，4隊以中信兄弟衰退12.39%最多。

富邦悍將今年儘管因球員人數減少，團隊總月薪稍微下降，但若細看平均每位球員月薪反而上升，增幅6.9%為4隊最多，且平均月薪以16.6萬元躍居龍頭。

中信兄弟球員平均月薪以15.4萬元緊追在後，統一獅、桃猿各以14.7萬元、14.5萬元分居第3、4名。

球員薪資也因守備位置不同有所差別，今年野手平均月薪17.3萬元，高於投手12.5萬元。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070625