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政治

陸網軍狂攻台灣　我祭3招防護資安

記者林仕祥／台北報導2018/06/25 16:19
▲台灣過去兩年來，遭中國大陸網軍嚴重攻擊的次數大增，顯示北京在華府重申支持台灣之際，增強施壓。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣過去兩年來，遭中國大陸網軍嚴重攻擊的次數大增，顯示北京在華府重申支持台灣之際，增強施壓。（圖／NOWnews資料照）

外媒報導，台灣過去兩年來，遭中國大陸網軍嚴重攻擊的次數大增，顯示北京在華府重申支持台灣之際，增強施壓，對此，總統府今（25）日表示，新政府上任後，把資安列為國家最重要方針之一，國安團隊也與行政院共同研擬3項國家級的資安目標，強化資安台灣的資安防護能力。

《金融時報》報導，台灣政府部門每月遭數千次的網路資安攻擊，影響重大事件，包括竊取機密政府資料與個人資料的針對性網攻，從2015年的4件，增加到2017年的12件。資安顧問業者表示，大陸將台灣當成提升網路間諜技術的練習場，並預期對岸曾對台灣的網攻，將繼續增加。

總統府發言人黃重諺表示，對岸的網路攻擊，不僅在台灣，許多民主國家都有類似遭遇，不論是政府資訊、產業專利、敏感科技，國防以及國土安全訊息，都或多或少遭到相關侵擾，因此台灣與不同國家，也都提供相關合作，共同就相關類型的網路攻擊、假訊息危害等等，研議因應之道。

黃重諺強調，資訊安全，就是國家安全，新政府上任後，把資訊安全的確保，提升到國安層級，並列為最重要的安全方針之一。過去兩年來，除了總統蔡英文邀請中研院院士李德財加入國安團隊外，國安團隊還和行政院共同研擬、制定3項國家級的資安目標。

這3項目標，分別是：一、打造國家級的資安體制。二、建立國家級的資安團隊，確保數位國土的安全。三、推動國防資安技術的自主研發，落實產業發展。希望能在最短時間內，藉由整體國家資安建設的建構，來強化各項關鍵基礎資訊設施的資安防護能力。
 

關鍵字資安總統府網軍黃重諺
助諾魯難民來台就醫　府：台有責任民進黨讓步　空汙法力拚今晚三讀

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