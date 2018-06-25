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加航周年慶飛北美含稅免2萬　再免費送你去機場搭飛機

記者陳致宇／台北報導2018/06/25 16:24
▲加拿大航空慶祝開航滿周年，即日起推出機票優惠，飛北美洲含稅最低免 2 萬元。（圖／加拿大航空）
▲加拿大航空慶祝開航滿周年，即日起推出機票優惠，飛北美洲含稅最低免 2 萬元。（圖／加拿大航空）

去（ 2017 ）年 6 月正式開航的加拿大航空，營運的台北－溫哥華航線幾乎都有 8 成以上載客率，為慶祝開航周年及加拿大國慶，即日起至 7 月 1 日推出限時優惠活動，輸入促銷代碼全航線皆享 9 折優惠，台北直飛加拿大、美國含稅最低 2 萬元有找，凡於 7 月至 9 月搭機的乘客還加碼送免費送機服務。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，自開航以來載客率表現亮眼，而加拿大是一個自然奇景及人文風情都十分豐富的國家，從西岸洛磯山脈的冰原、西北地區的極光、東岸法語城市的人文到大西洋 4 省特色的峽灣地形等，目前也與旅遊業者共同開發特色行程。

為慶祝開航周年，即日起於官網推出限時優惠，輸入指定代碼「 ANNIVERSARY18 」可享加拿大及美國共 124 個航點 9 折優惠，台北直飛溫哥華來回含稅 19,426 元起，經溫哥華轉機至西雅圖 18,957 元起，適用出發日期為 2019 年 4 月 30 日前。凡於 7 月至 9 月搭機的乘客加碼送免費送機服務，經濟艙、豪經艙機場接駁車每日定時於捷運行天宮站發車，商務艙享大台北地區專車免費送機。

同時，航空公司官網於 6 月 30 日起推出闖關活動，有機會抽中美加來回機票、加拿大極光行程等獎項。 6 月 30 日加拿大駐台北貿易辦事處將於台北客家文化園區舉辦加拿大國慶日慶祝活動，現場將有道地美食、傳統曲棍球體驗、煙火秀等。
 

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