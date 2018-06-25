加航周年慶飛北美含稅免2萬　再免費送你去機場搭飛機

去（ 2017 ）年 6 月正式開航的加拿大航空，營運的台北－溫哥華航線幾乎都有 8 成以上載客率，為慶祝開航周年及加拿大國慶，即日起至 7 月 1 日推出限時優惠活動，輸入促銷代碼全航線皆享 9 折優惠，台北直飛加拿大、美國含稅最低 2 萬元有找，凡於 7 月至 9 月搭機的乘客還加碼送免費送機服務。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，自開航以來載客率表現亮眼，而加拿大是一個自然奇景及人文風情都十分豐富的國家，從西岸洛磯山脈的冰原、西北地區的極光、東岸法語城市的人文到大西洋 4 省特色的峽灣地形等，目前也與旅遊業者共同開發特色行程。